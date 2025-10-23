Yeni Şafak
İrem Helvacıoğlu kaza geçirdi: Bebek ve annenin sağlık durumunu arkadaşı açıkladı

İrem Helvacıoğlu kaza geçirdi: Bebek ve annenin sağlık durumunu arkadaşı açıkladı

23/10/2025, Perşembe
G: 23/10/2025, Perşembe
Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, Bağdat Caddesi'nde meydana gelen motosiklet kazasında yaralandı. Yakın dostu, bebek ve annenin son sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı.

Yeni anne olan oyuncu İrem Helvacıoğlu, eşi Ural Kaspar ve henüz altı günlük olan bebeği Kadıköy Bağdat Caddesi’nde kaza geçirdi.



Caddede bir motor otomobile çarparak kaldırımda kız bebekleriyle yürüyen oyuncu ve eşinin üzerine savruldu. Kazada Helvacıoğlu ve 2 araç sürücüsü yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Sağlık ekiplerince başına dikiş atılan Helvacıoğlu'nun kontrol amaçlı olarak geceyi hastanede geçireceği, eşi Ural Kaspar ve olan bebeklerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Diğer yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.


Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.





Oyuncunun arkadaşı sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:


"İrem iyi, bebek evde sapasağlam. Herkes sakin olsun. Yalan haberlere itibar etmeyin. İrem’in küçük bir dikişi var, taburcu olacak. Haberlere inanmayın, yanındayız."



