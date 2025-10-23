Yeni Şafak
Yedi araç birbirine girdi: Şerit ihlali zincirleme kaza getirdi

Yedi araç birbirine girdi: Şerit ihlali zincirleme kaza getirdi

00:3723/10/2025, Perşembe
IHA
Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'da bir otomobilin yaptığı şerit ihlali nedeniyle yedir aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza sonucu iki kişi yaralandı.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 22.00 sıralarında Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. M.Ç. yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken şerit ihlali yapması sonucu sağ taraftan hızla gelen Y.K. idaresindeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle park halindeki 2 araç ve 3 motosiklet de hasar gördü. Toplam 7 aracın karıştığı kazada E.D. ve H.Ö. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza anı ise saniye saniye çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



#Tekirdağ
#Çerkezköy
#Kaza
