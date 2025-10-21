Yeni Şafak
Tekirdağ'da şaşkına çeviren olay: Mezar mermerlerini çalıp evinin bahçesine döşedi

21:2021/10/2025, Salı
IHA
Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde mezarlıktan mermer çaldığı tespit edilen bir şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Hayrabolu Mezarlığı’nda bazı mezar taşlarının yerinde olmadığını fark eden görevliler, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Hayrabolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan incelemelerde, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen Aydınevler Mahallesi’nde M.B. isimli şüpheli tespit edildi.

Şüphelinin adresine operasyon düzenleyen ekipler, evin bahçesinde döşenmiş halde 81 adet mezar mermeri ele geçirdi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.


#Tekirdağ
#Mezar
#Mermer
