Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
Kamyonlar kafa kafaya çarpıştı: Kabinde sıkışan şoför yaralandı

Kamyonlar kafa kafaya çarpıştı: Kabinde sıkışan şoför yaralandı

12:0023/10/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde iki kamyonun kafa kafaya çarpıştığı kazada, şoförlerden biri kabinde sıkışıp yaralandı.


Kaza, saat 09.30 sıralarında Yeniceköy Mahallesi Ova Yeniceköy Caddesi’nde meydana geldi. Recep S. (30) yönetimindeki 16 YT 542 plakalı kamyon ile karşı yönden gelen Emrullah B.’nin (39) kullandığı 16 KAK 52 kamyon daralan yolda kafa kafaya çarpıştı. Kazada Emrullah B. kabinde sıkıştı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye tarafından sıkıştığı kabinden kurtarılan Emrullah B., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.





#kaza
#yaralanma
#bursa
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
3600 EK GÖSTERGE SON AÇIKLAMALAR 2025: Maaşlar baştan sona değişecek! 3600 ek gösterge ne zaman Meclis'e gelecek?