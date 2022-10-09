​Hayırlı teşebbüs destek vereceğiz.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtü çıkışı ile ilgili olarak “Bu tartışmayı tamamen sonlandırmak için yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğu ortadadır” dedi.

Parti genel merkezinde düzenlenen Siyaset ve Liderlik Okulu 18. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni’ne katılan Bahçeli, başörtü tartışmalarını değerlendirdi.

TARTIŞMAK ÇOK ÜZÜCÜ

Bahçeli, “Siyasi olaylar zaman içinde ani değişiklikler gösterebilir. Türkiye’nin sosyal ekonomik ve dış politikanın yoğunluk kazandığı bir dönemde daha önce başörtüsü konusunu çözmüş olan TBMM’de sanki konu çözülmemiş gibi olayın tartışmaya sebep olması ülkemiz açısından çok üzücüdür” dedi. Başörtüsü tartışmalarını tamamen sonlandırmak için yeni anayasanın şart olduğunu ifade eden Bahçeli şunları söyledi: “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yönetim şeklini sağlamlaştırmak açısından yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğu ortadadır. Hayırlı bir teşebbüs, destek vereceğiz.”

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