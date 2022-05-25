Gündem HDPli Beştaşın sokağa çıkma yasağı iddiasına Bitlis Valiliğinden yalanlama
BİTLİS

HDP'li Beştaş'ın 'sokağa çıkma yasağı' iddiasına Bitlis Valiliğinden yalanlama

Bitlis Valiliği, HDP Siirt vekili Meral Danış Beştaş'ın, Hizan ve Tatvan ilçelerine bağlı 7 köyde ilan edilen sokağa çıkma yasağının devam ettiği iddiasını yalanladı.

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Haber Merkezi AA
HDPli Beştaşın sokağa çıkma yasağı iddiasına Bitlis Valiliğinden yalanlama
Meral Danış Beştaş

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, TBMM'de konuşan ve aynı konuşmayı sosyal medya hesabından paylaşan HDP'li Beştaş'ın, 22 Mayıs saat 04.00'te Hizan ve Tatvan'a bağlı Anadere, Dönertaş, Aladana, Horozdere, Gökay, Yoğurtlu ve Süttaşı köy ve bağlı mezralarında ilan edilen sokağa çıkma yasağının sürdüğünü iddia ettiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "Bitlis Valiliğimizce 22 Mayıs günü saat 04.00'te belirtilen bölgede ilan edilen sokağa çıkma yasağı, yine aynı gün saat 15.30 itibarıyla kaldırılmıştır. Yasağın kaldırılmasıyla ilgili olarak aynı tarih ve saatlerde Bitlis Valiliği internet sitesinde, sosyal medya hesaplarında ve basın yayın kurumları nezdinde paylaşımlarda bulunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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