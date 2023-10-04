Hedefleri bakanlar üzerinden fitne çıkarmak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanlığı’na saldırı girişimi sonrasında eski ve yeni bakanlar arasında fitne üretilerek zaman ayarlı bir tuzak kurulduğunu söyledi.

Yeni yasama yılının ilk MHP Grubu’nda konuşan Bahçeli, İçişleri Bakanlığı’na yönelik saldırı ile ilgili olarak “Terörü lanetliyorum. Bu soysuzların kökü kurutulacaktır. Terörle huzur arasında ikinci bir seçenek yoktur. Terörün sonuç alması asla mümkün değildir. Teröristlerin Kayseri’den Ankara’ya nasıl geldikleri açıklığa kavuşacaktır” dedi.





ARSIZLIK VE AHLAKSIZLIK

“1 Ekim saldırısı Türkiye’ye karşı yapılmıştır” ifadelerini kullanan Bahçeli, şöyle devam etti: “Bu saldırıdan hemen sonra sosyal medyadan İçişleri Bakanlığı ekseninde maksatlı tartışmaların körüklenmesi, eski ve yeni bakanlar arasında fitne ve fesat üretiminin tahrik edilmesi Türkiye düşmanlarının değirmenine su taşıyan arsızlık ve ahlaksızlıktır. Tescilli FETÖ’cülerin özellikle Sayın Süleyman Soylu’ya iftira kuyruğuna girmeleri, bazılarının da görevdeki İçişleri Bakanı’nı kötülemeleri ülkemize kurulan zaman ayarlı bir tuzaktır.”





DEDİKODU UYARISI

“Üstelik emniyet teşkilatında tecrübeyle ve kahramanca görev yapan, fakat bir sebepten dolayı görevden alınan bazı isimler etrafında dedikodu kampanyasına tevessül edilmesi asla doğru ve hakkaniyetli bir uygulama da değildir. Terörle mücadeleyi cesaretle ve inanmışlıkla icra eden kamu görevlilerimizin itibarlarıyla ve mesleki onurlarıyla oynanması çok tehlikeli sonuçlara sebebiyet verecektir.”





‘KIBRIS DEVLETİ’ DİYELİM

Darbe anayasasının Türkiye’ye layık olmadığını ifade eden Bahçeli, “MHP, yeni anayasanın hazırlanmasında 100 maddelik teklif metniyle hazırdır” dedi. 3 Kasım’da Kazakistan’da yapılacak Türk Devletleri Teşkilatı Toplantısı’nda KKTC’nin gözlemci ülke olarak yer alması Kıbrıs Türklüğünün tanınması adına önemli bir eşik olacaktır. Artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti demeye gerek yok, ‘Kıbrıs Devleti’ demek gerek” ifadelerini kullandı.





Türkiye’nin ihtiyacı yeni anayasa

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa ve yeni Meclis İçtüzüğü değişikliği için çağrıda bulunmak üzere parti gruplarına ziyaret turuna çıktı. Kurtulmuş, ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi TBMM’de ziyaret etti. Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmaları ile ilgili süreç için “Bu konuda esas olan iyi niyetli tavrın ortaya konmasıdır. Ön yargı olmaksızın, Türkiye’nin bu konularda fevkalade bir siyasi birikimi vardır. Türkiye’nin ihtiyacı olan konular bellidir. Öncelikle bir darbe anayasası olan 12 Eylül Anayasası’ndan kurtulmak, bunun için de herkesin kendi sepetlerindeki pamuğu ortaya koyarak makul ve meşru zeminlerde bu tartışmaları sürdürmek ve sonuç almak esastır. Tabii ki bu tartışmanın makul ve meşru zemini TBMM’dir. TBMM dışında da bütün farklı sivil toplum

kuruluşlarının, üniversitelerin, akademi camiasının, hukuk camiasının yani görüşü olan herkesin görüşlerini bir şekilde alırız. Bir takvim vermek zor ama zemini ve yöntemi doğru tartıştığımız zaman sonuç alacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.



