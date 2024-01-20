Hedeflerimize tek tek ulaşıyoruz

Deniz Kuvvetleri’ne kabulü gerçekleştirilecek yeni savaş gemileri için Yalova Sefine Tersanesi’nde “Mavi Vatana Güç: Yeni Deniz Platformları Teslimat Töreni” gerçekleşti. TCG Derya, MARLİN SİDA, TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi ve TCG İstanbul, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edilerek Mavi Vatan’ın savunmasında Türkiye’nin gücüne güç kattı. Törene katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, gemilerde görev yapacak komutanlara belgelerini teslim etti. Törende konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu projeler, savunma sanayii hedeflerimizin de tek tek gerçekleşmekte olduğunu gösteriyor.” şeklinde konuştu.

GURUR ABİDESİ PROJELER

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu çalışmalarımızı Barbaros Hayrettin Paşa’nın ‘Denizlere hakim olan, cihana hakim olur’ sözünü şiar edinerek yürütüyoruz. Bu anlayışla Mavi Vatan’ın güvenliğini temin için birçok projeyi hayata geçirdik. Gemilerin sadece inşasını, kaba işçiliğini yapmakla kalmıyoruz. İnşa edilen tüm gemilerde ihtiyaç duyulan sensör, faydalı yük, silah ve mühimmatı da yerli ve milli olarak üretebiliyoruz. Bu çerçevede çok maksatlı amfibi hücum gemisi, denizde ikmal muharebe destek gemisi, Barbaros sınıfı fırkateyn modernizasyonu, İstif sınıfı fırkateyn ve lojistik destek gemisi, yeni tip denizaltı, Preveze sınıfı denizaltı modernizasyonu, Türk tipi hücumbot tasarımı, insansız deniz araçları, tüm bunlar Türk Savunma Sanayii’nin yakın dönemde hayata geçirdiği gurur abidesi olan projelerimizden bir kaçıdır. Bu projeler, savunma sanayii hedeflerimizin de tek tek gerçekleşmekte olduğunu gösteriyor.”

YÜZDE 80’E VARAN YERLİLİK ORANI

Erdoğan şöyle devam etti: ‘’Gemilerimizle donanma gücümüz artıyor. Önümüzdeki dönemde yeni başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyorum. Projelerimizde yüzde 80’e varan yerlilik oranına ulaştık. Çok maksatlı amfibi hücum gemisi denizde ikmal muharebe destek gemisi istif sınıfı fırkateyn yeni tip denizaltı gurur abidesi olan projelerimizden birkaçıdır. Çatışmaların sona erdirilmesi için de gayret sarf ediyoruz. Bundan 2 yıl önce çatışmaların ilk aylarındayken Rusya-Ukrayna arasındaki İstanbul sürecinin önemi bugün daha iyi anlaşılmaktadır. Bu süreç hedefine ulaşabilseydi bu kadar yıkım yaşanmamış olacaktır. Günümüzde savunma alanında güçlü ve bağımsız olamayan milletlerin istikballerine güvenle bakabilmeleri mümkün değildir.”

GÜNÜMÜZÜN FÜHRER’İ NETANYAHU

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına ilişkin Batı’yı eleştirerek “Günümüzün Führer’i Netanyahu’nun ve gözünü kan ve kin bürümüş ekibinin Filistin halkına yönelik soykırıma varan barbarlıklarını sadece izlemekle yetindiler.’ dedi. Terörle mücadelede kararlılık mesajı da veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Suriye ve Irak’taki terör bataklıkları tamamen kurutuluncaya kadar teröre karşı verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla devam ettireceğiz.” diye konuştu.

Süleymaniye’de Kur’an okudu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası Süleymaniye Camii’nde Kur’an-ı Kerim okudu. İbn Haldun Üniversitesi’nce düzenlenen Uluslararası Hadis Araştırmaları Takdim ve İcazet Merasimi sonrası cuma namazı için Süleymaniye Camii’ne geçen Erdoğan, namazdan sonra Bakara Suresi’nin ilk beş ayetini okudu. İcazet merasiminde bir konuşma yapan Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi’nin hadis alanında kıymetli ve önemli çalışmalara imza attığının altını çizdi. Erdoğan, şöyle konuştu: “Mevla’dan bu mübarek günlerde kıldığımız namazları, ettiğimiz duaları, okuduğumuz Kur’anları katında kabul buyurmasını niyaz ediyorum. Filistin ve Gazze halkı başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında zor günler geçiren, zulme uğrayan tüm kardeşlerimizin Allah yardımcısı olsun diye dua ediyoruz.”

Utanın hani kadına şiddet yoktu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükçekmece Belediyesi’ndeki rüşvet operasyonu sırasında yaşanan olayla ilgili açıklamada bulundu. AK Parti Yalova İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuşan Erdoğan, CHP’liler tarafındanbir gazeteci ve bir yaşlı kadına yönelik gerçekleştirilen saldırı hakkında şunları söyledi: “Hırsızlıkları, yolsuzlukları, Belediyelerde yolsuzlukları ortaya çıkınca gazetecilere saldıran, kadınlarımıza küfür edenler yine bunlar. Siyasette seviyeyi daha ne kadar düşürebilirler dedikçe her gün yeni bir skandalla çukurlaşanlar yine bunlar. Büyükçekmece’de başörtülü bir yaşlı teyzeye saldırıyor ve boğazından adeta gırtlaklıyor. Utanın. Hani kadına şiddet yoktu? Anan yaşındaki bir kadına bu şekilde saldırmanın izahı olmaz.”

İtalya ile hedef 30 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’yi ağırlayacak. Görüşmenin gündemi Gazze’de barış, ortak savunma sanayi projeleri ile ikili ticaret hacminin 30 milyar dolara yükseltilmesi. Dünya liderleriyle yoğun görüşme trafiği sürdüren Erdoğan, katıldığı her platformda tüm dünyanın dikkatini İsrail’in Gazze’de işlediği savaş suçlarına çekiyor. Erdoğan, Meloni’ye de Gazze’de yaşanan katliamları ve insanlık suçlarını anlatacak. Erdoğan ve Meloni, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri de değerlendirecek.

39 ilçenin adayları bugün

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan büyükşehir belediye başkan adaylarının ardından İstanbul’un 39 ilçesinin adaylarını açıklayacak. Bugün Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek törende, 37 AK Partili adaya ek olarak Cumhur İttifakı çatısı altında desteklenecek MHP’nin Silivri ve Beşiktaş belediye başkan adayları da tanıtılacak.











