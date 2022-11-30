Hindistan ve Pakistan Büyükelçilerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eski Türkiye ipiyle indikleri kuyudan çıkarta çıkarta ucube bir teklif çıkarttılar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, ''Eski Türkiye ipiyle indikleri kuyudan da çıkarta çıkarta terör örgütünün güdümündeki partiyi koruyan masanın etrafındakilere gülücük dağıtan ucube bir teklif çıkarttılar. Şöyle bir gözden geçireyim dedim, gözden geçirdim, ne var; Masanın etrafındakiler artı masanın altındaki. Bunlara ne verirsek mutlu olurlar, memnun olurlar buna çalışmışlar. Baştan aşağı, şöyle incelediğiniz zaman bunu görürsünüz. Birisinin derdi ney, kapanan belediyeler. Bundan sonra belediyeler kapatılmayacakmış. Öbürünün derdi, hazine yardımları azmış dolayısıyla hazine yardımlarını en az 1'e çekip herkes buradan nasibini alacakmış. Herkese bir şeyler verelim. Bunu yapmak suretiyle oy toplayacaklarını zannediyorlar. Benim milletim bunu yutmaz. Çünkü benim milletim bu ülkeye, bu millete ve bu devlete ne gelecek buna bakar'' dedi.