Hitler’in ruhu İsrail’de hortladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, İsrail’in, Filistin’deki saldırılarının insanlık suçu olduğunu belirtti. İsrail parlamentosunda kabul edilen Yahudi Ulus Devlet Kanunu’nun bu ülkenin gerçek niyetini tüm açıklığıyla ortaya koyduğunu vurgulayan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

TERÖR DEVLETİ OLDUĞUNU GÖSTERDİ

İsrail’in, Kudüs ve Gazze başta olmak üzere Filistin coğrafyasında gerçekleştirdiği saldırılar tam anlamıyla bir insanlık suçu. Kendi topraklarını savunmaktan başka hiçbir suçları olmayan sivil Filistinlilerin üzerine tankıyla, topuyla, uçağıyla, füzesiyle, keskin nişancısıyla giden İsrail, ‘terör devleti’ olduğunu bir kez daha gösterdi. Ortada bir savaş yok sadece İsrail yönetiminin Filistinlilere yönelik saldırıları ve uyguladığı insanlık dışı vahşet var.

GASPA KILIF İCAT ETTİ

İsrail parlamentosunda kabul edilen Yahudi Ulus Devlet Kanunu, bu ülkenin gerçek niyetini tüm açıklığıyla ortaya koydu. Filistin halkıyla Kudüs’ü ziyaret eden Müslümanlara ve Hristiyanlara yönelik tüm haksız uygulamalar, baskılar, tecritler bu kanun ile meşrulaştırılıyor. Gasp ettiği toprakları, yerleşim yerleri adıyla masumlaştırmaya çalışan İsrail bu kanunla, yaptığı hırsızlığa kendince bir kılıf icat etti.

FAŞİSTLİĞİN VE IRKÇILIĞIN İSPATI

Karşımızda kendi tanımladığı bir topluluk dışında hiç kimsenin hakkını, hukukunu hatta varlığını tanımayan bir devlet var. Bu düzenleme İsrail’in dünyadaki en siyonist, en faşist, en ırkçı devlet olduğunun hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde ispatıdır. İsrail’in, bu düzenlemeden sonra siyonizm, faşizm ve ırkçılık ile bunların sonuçları konusunda söyleyecek bir sözü kalmadı.

TÜM YAHUDİLERİ TEHLİKEYE ATIYORLAR

Hitlerin, ari ırk saplantısı ile İsrail yönetiminin, bu kadim toprakları sadece Yahudilere ait sayan anlayışı arasında hiçbir fark yoktur. Dünyayı büyük bir felakete sürükleyen Hitler’in ruhu, İsrail’in bazı yöneticileri arasında yeniden hortlamıştır. İsrail Cumhurbaşkanı’nın da isabetle ifade ettiği gibi bu, dünya Yahudilerine bir anavatan sunmaktan ziyade, tüm Yahudileri tehlikeye atan bir adımdır.

SUSANLAR ACILARIN MÜSEBBİBİ OLACAK

Bugün yaşananlara susanlar, yarın yaşanacak daha büyük acıların, dökülecek kanların müsebbibleri olacak. Türkiye olarak İsrail yönetiminin tüm haksızlıklarına, uyguladığı tüm zulümlere karşı çıkmayı, Filistin halkının yanında olmayı sürdüreceğiz. İslam dünyasını, Hristiyan alemini, dünyadaki demokrat ve özgürlükçü tüm devletleri, kurumları, sivil toplum kuruluşlarını, medya mensuplarını İsrail’e karşı harekete geçmeye davet ediyoruz.

TEK BİR TERÖRİST KALMAYANA KADAR

Terörle mücadelede ihtiyaç duyulan yeni düzenlemeler Meclis tatile girmeden hayata geçecek. Böylece terörle mücadelenin herhangi bir zafiyete uğramadan devam etmesini hedefliyoruz. Güvenlik güçlerimizin bir süredir sınırların içinde ve dışında gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar doğru yolda ilerlediğimizin en büyük ispatı. Ülkemizi tehdid eden terör örgütlerinin yeni merkezi haline dönüşen Suriye’yi adım adım güvenli hale getiriyoruz. Hududlarımızın dibinde tek bir terörist kalmayana, tüm Suriyeli kardeşlerimiz huzur içinde evlerine dönene kadar bu ülkedeki operasyonlarımız devam edecek. Devletimiz ve milletimiz için beka meselesi olarak gördüğümüz bu konuda kimse bize engel olamaz. Gerçek dostlarımız bu mücadelemizde yanımızda olanlardır. Büyük ve açık bir tehdide rağmen teröristlerin yanlarında yer alanları da asla unutmayacağız.

Gözlerinden öpüyorum

Başkan Erdoğan, “Mesut Özil’in kendisine yapılan ırkçı saldırının ardından aldığı kararı nasıl değerlendirdiğinin” sorulması üzerine ise “Dün gece (önceki gece) kendisiyle görüştüm. Mesut’un bu açıklaması, takındığı tavır tam millidir ve yerlidir, her türlü takdirin üzerindedir. Ben gözlerinden öpüyorum. Çünkü, Alman Milli Takımı’na bu denli her şeyini veren ve başarılarında onun da katkısı olan bir gence böyle bir ırkçı yaklaşım, dininden dolayı böyle bir yaklaşım; bunlar hakikaten kabul edilebilir bir şey değil. Kaldı ki kökeni itibarıyla Türk olan Mesut’la, İlkay’la, Cenk Tosun’la Londra’da resim çektirmeme tahammül edemeyen bu anlayışı, neyle izah edeceksiniz? Bu hazımsızlıktır. Bunu da zaten hakikaten, yerli yerine oturmuş olan siyasetçiler takdir ediyorlar. Onlar da Mesut’un yanında yer aldıklarını ifade ediyorlar” dedi.

Putin’le görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika seyahati kapsamında ziyaret edeceği Güney Afrika’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek. Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, Putin’in Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde yapılacak BRICS zirvesi çerçevesinde perşembe günü Erdoğan’la bir araya geleceğini söyledi. İki lider Suriye’deki gelişmeleri ele alacak.

AK Parti’de seçim ataması

Başkan Erdoğan, partisinin 11 il başkanlığına atama yaptı. AK Parti’de, 24 Haziran’daki Cumhurbaşkanı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerine yönelik aday adaylığı nedeniyle görevlerinden istifa eden il başkanlarının yerine, önceki gün gerçekleştirilen MYK toplantısında alınan kararla Erdoğan tarafından atama yapıldığı öğrenildi. Ataması gerçekleştirilen bazı il başkanları bugüne kadar vekaleten bu görevi yürütüyordu. AK Parti Teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş’ın imzasıyla görevleri tevdi edilen il başkanları şunlar: Ağrı İl Başkanı Abbas Aydın, Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, Batman İl Başkanı Murat Güneştekin, Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Rize İl Başkanı İshak Alim, Ardahan İl Başkanı Hakan Aydın, Iğdır İl Başkanı Ahmet Tutulmaz ve Eskisehir İl Başkanı Zihni Çalışkan.

Bedelliye ihtiyaç kalmayacak

Bedelli askerlik uygulamasında 21 günlük zorunlu eğitimin düşmesinin söz konusu olmadığını belirten Erdoğan, “Bedelli askerlikle ilgili düzenlemeyi bu hafta Meclis’ten geçirerek sözümüzü tutmuş olacağız. Batı ülkelerinde askerlik için personel bulunamadığı bir dönemde, biz yığılmaları önlemek için sürekli bedelli askerlik kanunu çıkartmak zorunda kalıyoruz. Gereken hazırlıkların ve planlamaların yapılmasının ardından Türkiye’yi bir daha bedelli kanunlarına ihtiyaç duyulmayacak bir askerlik sistemine inşallah kavuşturmuş olacağız. Bununla birlikte milletimizin askerlikle bağının tümden kopmasını da doğru bulmuyoruz. Bu millet asker bir millettir ve onun ruhundaki o hassasiyeti o inceliği de kaybetmek istemiyoruz. Hem tüm vatandaşlarımıza temel askerlik eğitimini nazari ve tatbiki olarak verebileceğimiz hem de Türk Silahlı Kuvvetlerinin insan gücünü, uzmanlığa dayalı hale getirebileceğimiz bir sistem üzerinde çalışıyoruz” dedi.

Yatırımcıların muhatabı benim

“Ne yaparlarsa yapsınlar, Türkiye’nin büyümesini, kalkınmasını, gelişmesini engelleyemiyorlar” diyen Erdoğan, yüzde 10’lar seviyesindeki işsizliği tek haneli rakama indireceklerini söyledi. Yatırımcılara da çağrıda bulunan Erdoğan, “Türkiye, potansiyeline ve hedeflerine yakışmayan bu finans fotoğrafından inşallah en kısa sürede çıkacaktır. Buradan uluslararası yatırımcıları, ülkemizdeki yatırımcıları, tüm finans çevrelerini Türkiye’nin geleceğine güvenmeye davet ediyorum. Türkiye’ye bugün yatırım yapanlar, yarın en çok karlı çıkanlar olacaktır. Devlet olarak tüm yatırımcılara, tüm finans çevrelerine her türlü kolaylığı göstermeye, her türlü desteği vermeye hazırız. Büyük yatırımcıların muhatabı artık doğrudan cumhurbaşkanlığı olacaktır” dedi.

Komşuya yardım telefonu

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’la telefonda görüşen Erdoğan, Atina yakınlarında yaşanan yangın faciasındaki can kayıplarından derin üzüntü duyduğunu belirtti. Yunanistan’ın acılarını paylaştığını ifade eden Erdoğan, Türkiye olarak Yunanistan’a yardıma hazır olduklarını kaydetti.