Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Bu yeni dönemde, son iki asırdır bize dayatılan fiziki ve zihni sınırlara teslim olmayacağız. Gönlümüze dar gelen hudutlara sıkışıp kalmayacağız” dedi.

AK Parti’nin Ankara Spor Salonu’nda düzenlenen 4. Olağanüstü Büyük Kongresi’nde partililere hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakk’a ve millete hizmet sevdasına, Türkiye sevdasına gönül veren herkesin bedeniyle olmasa bile kalbiyle, ruhuyla, aşkıyla, sevdasıyla bu salonda olduğunu belirtti. “Bu sevda, Türkiye Yüzyılı’nı inşa etme sevdasıdır” diyen Erdoğan, “Bu sevda, ülkemizin, milletimizin ve devletimizin beka mücadelesinin adı olan Cumhur İttifakının sevdasıdır” diye konuştu.

USANMADAN DEVAM EDECEĞİZ

“Bilhassa, ülkemizin üzerinde son dönemde oynanan en büyük oyunların tekmilinin birden sergilendiği 14 ve 28 Mayıs seçimlerindeki gayretlerinizi asla unutmayacağız” ifadelerini kullanan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu seçimlerde, milli iradenin tecellisi için gece-gündüz çalışan her bir teşkilat mensubumuz ile milli iradeye sahip çıkan her bir vatandaşıma, buradan tekrar teşekkür ediyorum. Bu seçimlerde omuz omuza mücadele ettiğimiz Cumhur İttifakındaki her bir ortağımıza, ittifak partilerimize gönül veren kardeşlerimize hassaten teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimlerinde bu kararlı tutumu tekrar sergileyerek, Türkiye Yüzyılının muştusunu bir kez daha cümle âleme beraberce ilan edeceğiz. ve memleketimizin söz konusu olduğu her durumda, geri kalan her şeyi teferruat görerek durmadan, yorulmadan, usanmadan yolumuza devam edeceğiz.”

BAYRAĞI HEP YÜKSELTECEĞİZ

Erdoğan, AK Parti’nin kadrosuyla, teşkilatıyla, programıyla, eser ve hizmetleriyle, milleti hayalleriyle buluşturan siyasetiyle Türkiye’yi bugünlere getirdiğini belirtti. Şimdi Türkiye’nin, yine Cumhur İttifakı’nın ve AK Parti’nin kılavuzluğunda yeni bir çağın, yeni bir dönemin eşiğinde olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu yeni dönemde, son iki asırdır bize dayatılan fiziki ve zihni sınırlara teslim olmayacağız. Gönlümüze dar gelen hudutlara sıkışıp kalmayacağız. Sahibi Hak olduğu için zaferinin mutlaklığına tüm kalbimizle inandığımız davamızın bayrağını hep yükselteceğiz.”

DAMGA VURACAĞIZ

“Bu ufku önce Türkiye Yüzyılı ile aydınlatacak, ardından hedeflediğimiz asıl yere çıkaracağız. İnsanlığın geleceğine yön veren, ruhunu şekillendiren, yolunu çizen ne varsa, hepsine de kendi değerlerimizin, kendi ülkülerimizin, kendi sevdalarımızın damgasını vuracağız. İnsanıyla, tabiatıyla, teknolojisiyle her alanda dünyanın yeni düzeninde bize sunulana tabi olarak değil, belirleyici olarak yerimizi alacağız.”

HEDEFLERİMİZE ULAŞACAĞIZ

AK Parti’nin kuruluşundan bugüne yaptıkları her işi, ülkeye kazandırdıkları her eser ve hizmeti, bu büyük şahlanışın girizgahı ve besmelesi olarak gördüklerini vurgulayan Erdoğan, “Ömrümüz yeterse biz, yetmezse gözlerindeki ışıltıyı, yüreklerindeki coşkuyu buradan bile görebildiğim gençlerimizin gayretiyle hedeflerimize mutlaka ulaşacağız” diye konuştu.

Memur emeklisine müjde ilk kabinede

Müjde mesajı veren Erdoğan, ilk kabine toplantısına işaret etti. Erdoğan, “Şu anda bakanlığımız çalışmasını yapıyor, ilk Kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi inşallah emekli memurlarımıza açıklayacağız” dedi. Erdoğan, şöyle konuştu: “Son 21 yıldır enflasyona ezdirmediğimiz işçi, memur ve emeklilerimize inşallah önümüzdeki dönemde yeni müjdeler vermeye devam edeceğiz. Tüm dünyayla birlikte ülkemizi de olumsuz etkileyen hayat pahalılığı meselesini, gereken her türlü tedbiri alarak çözmekte kararlıyız.”

İsrail-Hamas gerilimi İtidalle hareket edin

Terörle mücadeleyi kararlı şekilde sürdürürken bölgede barış, huzur ve istikrarın tesisi için diplomatik çabaları yoğunlaştıracaklarını belirten Erdoğan, “Komşularımızdan başlayarak bölgemizdeki tüm ülkelerle sorunlarımızı diyalog ve diplomasiyle çözmenin gayretindeyiz” değerlendirmesini yaptı. İlk kıble Mescidi Aksa’nın tarihi ve dini statüsünü aşındırmaya yönelik her türlü girişimin, her türlü işgalin karşısında durmaya devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan, “Türkiye olarak bu sabah İsrail’de meydana gelen hadiseler ışığında tüm tarafları itidalle hareket etmeye, gerilimi daha da tırmandıracak fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz” dedi.

Her damla kanın hesabı sorulacak

“Yarısı yalan, yarısı yanlış haberler ve beyanlarla milletimizi, özellikle de gençlerimizi karamsarlığa sürüklemek isteyenlere biz ülkemizde izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullanan Erdoğan, “Terörü kaynağında kurutma, bu stratejimizi kararlılıkla uygulayacak, PKK’sından FETÖ’süne, DEAŞ’ından marjinal örgütlere, bütün bunlara kadar eli kanlı canilerden döktükleri her damla kanın hesabını misliyle soracağız. ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ ikazının, vatanımızın bekasına kasteden alçakların yüreklerine saldığı korkuyu hiç eksiltmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Duygulandıran koreografi

Kongrenin düzenlendiği salonda, 7 Ekim 2011’de vefat eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın annesi Tenzile Erdoğan da anıldı. Salonda Erdoğan’ın annesi ile birlikte yer aldığı koreografi de hazırlandı. Bu koreografi Erdoğan’ın sahneye çıkması ile açıldı. Bu sırda Erdoğan’ın duygulandığı görüldü. Ayrıca açılan pankartlarda, “Rahmet ve minnetle anıyoruz”, “Öyle bir evlat yetiştirdin ki binlerce evladın daha oldu” ifadeleri yer aldı.

İlk mesajı 30 dakika

* Erdoğan ilk konuşmasını salon dışındaki partililere yaptı. Yaklaşık 30 dakika konuşan Erdoğan, “Yeni bir döneme yepyeni bir heyecanla ‘Merhaba’ diyeceğiz” dedi.

* Türkiye’nin dört bir yanından gelen vatandaşlar sabahın ilk ışıklarıyla salonu doldurdu. Binlerce kışı kongreyi salon dışında dev ekranlardan izledi.

* Salonun orta bölümünde Parti kurucuları, MYK ve MKYK üyeleri, parti kurul üyeleri, TBMM Başkan Vekili, TBMM Grup Başkanı ve vekilleri, eski TBMM başkanları, eski bakanlar, Kadın ve Gençlik kolları üyeleri ile davetliler için oturma düzeni oluşturuldu.

Pankart yarışı

* Salonun her yeri kongrenin ana sloganlarını oluşturan “Cumhuriyetin Yüz Akı, Türkiye’nin Ortak Aklı” ve “Türkiye Yüzyılı İçin Hep Yeni Hep İleri” ile “Hazırız, kararlıyız” sloganlarıyla donatıldı. Salonu dolduran AK Partililer çeşitli pankartlar taşıdı. ‘Horunu oynaya oynaya, Trabzon’dan Ankara’ya Reis senin uğruna gençlik geldi haburaya’ ile ‘Sendeki gülüş Konya’ya deniz getirir’ afişleri tebessüm ettirdi.

* Kongrede dört ana başlıktan oluşan AK Parti icraatları ve Türkiye Yüzyılı’nın anlatıldığı video izletildi.

* Programda işitme engelliler için özel çevirmen hizmeti verildi.

Dünyadan 300 temsilci katıldı

* Kongreye TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş mesaj gönderdi.

* Kongreye, cumhurbaşkanı, başbakan, bakan, meclis başkanı, yabancı siyasi parti temsilcileri düzeyinde olmak üzere toplam 300 yabancı misafir katıldı. 100’den fazla büyükelçi, 30 ülkeden 50 siyasi partiden 200 temsilci geldi.

* Katılan isimler arasında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bosna-Hersek D-evlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Jelka Sviyanoviç, Özbekistan Devleti Ali Meclis Başkanı Nurdinjon İsmoilov yer aldı. .

* Kongreye MHP, BBP, CHP, İYİ Parti, Yeniden Refah Partisi, Anavatan Partisi, DSP, Hür Dava Partisi, Vatan Partisi’nden temsilciler katıldı.

Yüz milyonların umuduyuz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün toplanan AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongre sonucunda AK Parti Genel Başkanlığına bin 399 oyla yeniden seçildi. Kongrede bin 402 delege oy kullandı. Üç oyun geçersiz sayıldığı oylama sonucu Cumhurbaşkanı Erdoğan geçerli oyların tamamı olan bin 399 oyu alarak yeniden genel başkanlığa seçildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yaptığı teşekkür konuşmasında “Biz sadece 85 milyonun değil yönünü ülkemize çevirmiş yüz milyonların da umudu olan bir partiyiz” dedi. “Biz kendi insanımızla birlikte gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin de emanetini taşıyoruz. Her zamankinden daha fazla çalışarak mücadelemizi devam ettireceğiz” diyen Erdoğan, teşkilata yerel seçim talimatı verdi.

CHP’NİN ELİNDE ÇÜRÜYOR

Erdoğan, “İki günü birbirine eşit olan ziyandadır tavsiyesine uygun şekilde özellikle 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’ne kadar tempomuzu biraz daha artırmamız gerekiyor. CHP zihniyetinin elinde bakımsızlığa, hizmetsizliğe, adeta çürümeye ters edilen illerimizi gerçek belediyecilikle buluşturmak boynumuzun borcudur. CHP karanlığının karabasan misali çöktüğü tüm vilayetlerimiz buralarda yaşayan vatandaşlarımız sabırsızlıkla 31 Mart’ı bekliyor. Allah’ın izniyle 31 Mart’ta da çok büyük bir zaferin bizi beklediğine inanıyorum” diye konuştu.

Büyük Türkiye’ye engel olamazsınız

“Siyasi ikballeri uğruna etnik köken, mezhep ve meşrep üzerinden milletimizin arasına nifak sokmaya çalışanlar, boşuna uğraşmasın” diyen Erdoğan, “Bölgesel ve küresel denklemlerin anahtar ülkesi haline gelen Türkiye’nin, bu noktadan geriye dönüşü asla olmayacaktır” ifadesini kullandı. Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bugün buradan bir kez daha ilan ediyorum, büyük ve güçlü Türkiye’nin doğuşuna engel olamayacaksınız. Türkiye Yüzyılı’nın yükselişine engel olamayacaksınız. Türk milletinin binlerce yıllık devlet ve medeniyet birikiminin inkişafına engel olamayacaksınız. Mazlumların ahıyla çınlayan yeryüzünün adalet ve merhametle yeniden dirilişine engel olamayacaksınız.”

BU MÜCADELEDEN GERİ DÖNMEYİZ

“İnsanlığın ortak sesi haline dönüşen hak ve hakkaniyet mücadelemizin yayılışına engel olamayacaksınız. Dünyada asırlardır süren sömürge ve zulüm düzeninin çöküşüne engel olamayacaksınız. Çünkü Cumhur İttifakı dimdik ayaktadır. Çünkü Cumhuriyetin yüz akı, Türkiye’nin ortak aklı AK Parti, kadroları ve müktesebatıyla dimdik ayaktadır. Çünkü aziz milletimiz, iradesi ve kararlılığıyla dimdik ayaktadır. Dünya yıkılsa, alem üstümüze gelse, gök girse kızıl çıksa Allah’ın izniyle biz bu davadan, bu yoldan, bu mücadeleden asla geri dönmeyiz.”

Türkiye Yüzyılı’nın öncüsü olacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ilk mesajlarını kongrenin yapıldığı Ankara Spor Salonu önünde toplanan binlerce kişiye verdi. Otobüs üzerinden seslenen Erdoğan, kongrede Türkiye Yüzyılı’nın siyasette öncüsü olacak kurmay kadronun da belirleneceğini söyledi. Erdoğan, “Böylece geçmişten bugüne kadar partimize hizmet etmiş kardeşlerimizin yanı sıra yeni seslerle, yeni yüzlerle partimizi daha da güçlendireceğiz” diye konuştu.

SANDALYELER BİZDE UÇUŞMAZ

CHP’nin kavgalı il ve ilçe kurultaylarına gönderme yapan Erdoğan, şunları söyledi: “Kuruluşumuzdan bugüne kadar üçü olağanüstü olmak üzere toplam 10 tane büyük kongre yaptık. Bu kongrelerin tamamını da birileri gibi sandalyelerin havalarda uçuştuğu atmosferde değil büyük bir coşkuyla kardeşlik ve uhuvvet ikliminde icra ettik. Bakın burada sandalyeler havalarda uçuşmuyor.”

YİNE CUMHUR KAZANACAK

Yaklaşan mart yerel seçimlerine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu mesajları verdi: “Ulaşılmadık tek bir seçmen, kapısı çalınmadık tek bir hane mesajımızı iletmediğimiz tek bir genç, kalbine girmediğimiz tek bir insanımızı bırakmadan koşacağız, koşturacağız, ter dökeceğiz. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart’ta da AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak ipi yine göğüslemeye hazır mıyız?”

Divan Yavuz’a emanet

Bin 572 kayıtlı delegenin bin 417’sinin katıldığı kongrede Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Divan Başkan olarak seçildi. Divan Özlem Zengin, Osman Nuri Kabaktepe, Tahir Büyükakın, Hacı Ali Polat, Ayşe Keşir ve Eyyüp Kadir İnan’dan oluştu.

Hayati İnanç Mehmet Umut Tuncer Umut Arman Sunay

Vitrinin renkleri

* Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni MKYK’sında ağırlıklı olarak kadın, gençlik kolları ve teşkilatlarda görev yapmış isimler yer aldı. Kamuoyunun da yakından tanıdığı akademisyen Hasan Basri Yalçın, belgeselci Serdar Kılıç, televizyon programcısı Hayati İnanç, görme engelli Cemal Donat, SETA üyesi ve akademisyen Cem Duran Uzun, MSB eski özel kalem müdürü Remzi Albasan AK Parti’nin yeni kadrosuna katıldı.

* MKYK’nın dikkat çeken isimleri ise, ‘Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın oğlu ve Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski metin yazarı ve eski milletvekili Hüseyin Besli’nin oğlu Ömer Faruk Besli ve türkücü Mahmut Tuncer’in oğlu, Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer’ olarak sıralandı.

* Eski MHK Başkanı ve eski Süper Lig hakemi Kuddusi Müftüoğlu AK Parti’nin yeni MKYK’sına girdi. Müftüoğlu 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde AK Parti’nin Antalya’dan 7. sıra adayı olmuştu. 1992 yılından itibaren hakemlik yapan Müftüoğlu, 5 yıl da FIFA hakemliği yaptı.

* MKYK listesinde 14 Mayıs seçimlerinde AK Parti’nin en genç milletvekili adayı olan milli yüzücü Umut Arman Sonay MKYK asıl listeye; oyuncu Cansın Yılmaz Yaşar ise yedek listeye girmeyi başardı.

Yeni dönemin kadrosu

AK Parti’yi 31 Mart yerel seçimlerine götürecek yeni kadrolar belli oldu. Partinin ana karar alma organı olan 75 kişilik Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) asıl listesine 49 yeni isim girdi. Partinin karar alma organı MKYK’da yüzde 65 değişim oldu. Yeni MKYK’ya mevcut Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) yer alan 18 isimden 14’ü yeniden girmeyi başardı. Yeni listede eski bakanlar Ahmet Arslan, Nihat Zeybekci, Mahir Ünal ve Mustafa Elitaş yer aldı. Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerinde milletvekili adayı olup seçilemeyen pek çok isme MKYK listesinde yer verdi.

BLOK LİSTE, 75 İSİM

Kongrede bin 417 delege partinin karar organları için sandık başına gitti. AK Parti’yi yerel seçime taşıyacak MKYK ile Merkez Disiplin Kurulu, Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu ve Siyasi Erdem ve Etik Kurulu’nun asil ve yedek üyeleri belirlendi. Yeni MKYK’ya mevcut MYK’da yer alan 18 isimden 14’ü yeniden girdi. Listede Genel Başkanvekili Efkan Ala, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, Teşkilât Başkanı Erkan Kandemir, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur, Mali ve İdari İşler Başkanı Vedat Demiröz, Çevre Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan, Ar-Ge ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Genel Sekreter Fatih Şahin listede kendine yeniden yer buldu.

ESKİ BAKANLAR LİSTEDE

Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sosyal Politikalar Başkanı Jülide Sarıeroğlu ve Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli ile İnsan Hakları Başkanı Mehmet Ali Zengin ise MKYK’ya giremedi. AK Parti’nin listesinde yeni isimlerin dışında tecrübeli isimler de yer aldı. Yeni listede eski bakanlar Ahmet Arslan, Nihat Zeybekci, Mahir Ünal ve Mustafa Elitaş isimleri dikkati çekerken, Erdoğan’ın, 14 Mayıs seçimlerinde milletvekili adayı olup seçilemeyen pek çok isme MKYK listesinde yer verdiği görüldü. 28. Dönem’de milletvekili seçilerek Meclis’e giren 13 isim, MKYK asıl listesinde de yer aldı. Yeni dönemde vekil olan 24 isim ise MKYK listesinden çıkarıldı. Geçtiğimiz dönem İYİ Parti’den AK Parti’ye geçen Tuba Vural Çokal ve Tamer Akkal, MKYK’ya girmişti.

Hem Meclis’te hem MKYK’da

Kongrede 15 kişilik Merkez Disiplin Kurulu da seçildi. Siyasi Erdem ve Etik Kurulu’nda ise Abdurrahman Öz, Hüseyin Özbakır, İsmail Cenk Dilberoğlu, Sebahattin Karakelle, Serap Yahşi Yaşar yer aldı. Mayısta milletvekili seçilen yalnızca 13 isim MKYK’ya girdi.

İşte Erdoğan’ın YENİ A TAKIMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongrenin ardından yeni MKYK üyeleriyle parti genel merkezinde bir araya geldi. Toplantıya kabine üyeleri de katıldı. Toplantıda yeni Merkez Yürütme Kurulu üyeleri belli oldu. MYK üyelerini toplantının ardından basın karşısına çıkan Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıkladı. İşte 18 MYK üyesi:

Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Siyasi Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Genel Sekreter Fatih Şahin, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sarıkaya, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, Ar-ge ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, Mali İdari İşler Başkanı Vedat Demiröz, Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekçi, Çevre Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri, Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz oldu.







