İBB yöneticisine terör örgütüne yardımdan 15 yıla kadar hapis talebi

'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınan zincir marketlerde kullanılan 150 liralık yardım kartlarının örgütün kırsal alanında faaliyet yürüten ya da tutuklanarak cezaevine gönderilen ve örgüt tarafından değer ailesi olarak ifade edilen ailelere teslim edildiğinin tespit edildiği belirtildi. Bu kapsamda yürütülen soruşturma el konulan dijital materyal incelemesinde yardım talebinin Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'ndan talep edildiğinin anlaşıldığı kaydedildi. Talep edilen yardım kartlarının toplu bir şekilde liste halinde dernek yetkililerine teslim edildiğini, bu kapsamda dernek başkanı Ekrem Baran ve yetkililerin sanık Saltık ile bir kez görüştüklerinin tape kayıtlarından ve sanık ifadelerinden anlaşıldığı anlatıldı. Sanığın yardım kartlarını DİAYDER üzerinden değer ailelerine teslim edilmesinde görevi kapsamında kastının bulunduğu belirtildi. Mütalaada, sanığın "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edildi.

'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınan zincir marketlerde kullanılan 150 liralık yardım kartlarının örgütün kırsal alanında faaliyet yürüten ya da tutuklanarak cezaevine gönderilen ve örgüt tarafından değer ailesi olarak ifade edilen ailelere teslim edildiğinin tespit edildiği belirtildi. Bu kapsamda yürütülen soruşturma el konulan dijital materyal incelemesinde yardım talebinin Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'ndan talep edildiğinin anlaşıldığı kaydedildi. Talep edilen yardım kartlarının toplu bir şekilde liste halinde dernek yetkililerine teslim edildiğini, bu kapsamda dernek başkanı Ekrem Baran ve yetkililerin sanık Saltık ile bir kez görüştüklerinin tape kayıtlarından ve sanık ifadelerinden anlaşıldığı anlatıldı. Sanığın yardım kartlarını DİAYDER üzerinden değer ailelerine teslim edilmesinde görevi kapsamında kastının bulunduğu belirtildi. Mütalaada, sanığın "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edildi.

Mütalaa karşı savunmasını yapan Yavuz Saltık, "Bu şehrin yoksullarına, ezilmişlere yaptığım yardımlardan dolayı yargılanmak benim için şereftir. Biz mazlumun kimliğine mezhebine meşrebine bakmayız. Mazluma kimlik sorulmaz. Sosyal politikanın ruhu gereği olan işlere imza atmak dışında ne İBB'ye, ne devletime leke getirecek işlere imza atmadım atmayacağım da. Bu davada ben yargılanmıyorum. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük sosyal politika hamlesine imza atanlar yargılanıyor. Beni buraya getiren zihniyetin siyaset olduğunu biliyorum. Burada İBB'nin Türkiye'de ve dünyada eşi benzeri görülmemiş kapsayıcı sosyal politikası yargılanıyor. Burada ne karar verilirse verilsin içim rahat. Çünkü ben bu şehrin yoksuluna yardım etme dışında hiçbir şey yapmadım. Şayet yardım ettiğimiz kişiler hukuki olarak kriminal olarak bir şeye sahipse benden önce İBB'de görev yapmış herkesi buraya getirmek zorundasınız, rahmetli Kadir Topbaş da dahil olmak üzere. Hiçbir şey dünyanın en güzel duygusu olan yardım etme duygusunu elimizden alamaz. Daha önce de yardım almışlar, üstelik devletin bütçesinden yardım almışlar, market kartı da değil. Benim nezdim de İBB'nin yönetiminin yargılandığını düşünüyorum" dedi.