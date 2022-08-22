İBB'den İstanbulkart kişiselleştirme zorunluluğu: Turistler ve göçmenler resmi tatillerdeki ücretsiz ulaşım uygulamasından faydalanamayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbulkart sahiplerinin artık kartlarını kendilerine özel hale getirebileceklerini açıkladı. İBB'nin yeni uygulamasıyla birlikte, İstanbulkart sahipleri kişiselleştirme işlemiyle birçok market ve mağazada da kullanılan kartlarının kaybolması halinde bakiyelerini koruma altına alabilecek.
SON TARİH 31 ARALIK
İstanbulkart mobil uygulaması üzerinden yapılabilen kişiselleştirmede son tarih ise 31 Aralık 2022 olacak.
UKOME kararı doğrultusunda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı itibarıyla özel günlerde sunulan ücretsiz geçiş hakkından yalnızca kişiselleştirilmiş kart sahipleri faydalanabilecek.
TURİSTLER VE GÖÇMENLER ÜCRETSİZ ULAŞIMDAN YARARLANAMAYACAK
İBB'nin bu uygulamasıyla, yılbaşından sonra turistler ve yabancı uyruklu kullanıcılar, artık 'milli ve dini bayramlarda' ulaşımı ücretsiz kullanamayacak.