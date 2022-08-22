İBB'den İstanbulkart kişiselleştirme zorunluluğu: Turistler ve göçmenler resmi tatillerdeki ücretsiz ulaşım uygulamasından faydalanamayacak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun imzaladığı karara göre, İstanbulkart sahipleri bundan böyle kartlarını kendilerine özel hale getirebilecek. İstanbulkart kullanıcıları, 31 Aralık 2022 tarihine kadar kartlarını kişiselleştirebilecek. Bu uygulamayla birlikte, İstanbul'da turistler ve göçmenler, bayramlar ve resmi tatillerdeki ücretsiz ulaşım uygulamasından faydalanamayacak.

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