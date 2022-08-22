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İSTANBUL

İBB'den İstanbulkart kişiselleştirme zorunluluğu: Turistler ve göçmenler resmi tatillerdeki ücretsiz ulaşım uygulamasından faydalanamayacak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun imzaladığı karara göre, İstanbulkart sahipleri bundan böyle kartlarını kendilerine özel hale getirebilecek. İstanbulkart kullanıcıları, 31 Aralık 2022 tarihine kadar kartlarını kişiselleştirebilecek. Bu uygulamayla birlikte, İstanbul'da turistler ve göçmenler, bayramlar ve resmi tatillerdeki ücretsiz ulaşım uygulamasından faydalanamayacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İBBden İstanbulkart kişiselleştirme zorunluluğu: Turistler ve göçmenler resmi tatillerdeki ücretsiz ulaşım uygulamasından faydalanamayacak
Foto/arşiv

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbulkart sahiplerinin artık kartlarını kendilerine özel hale getirebileceklerini açıkladı. İBB'nin yeni uygulamasıyla birlikte, İstanbulkart sahipleri kişiselleştirme işlemiyle birçok market ve mağazada da kullanılan kartlarının kaybolması halinde bakiyelerini koruma altına alabilecek.

SON TARİH 31 ARALIK

İstanbulkart mobil uygulaması üzerinden yapılabilen kişiselleştirmede son tarih ise 31 Aralık 2022 olacak.

UKOME kararı doğrultusunda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı itibarıyla özel günlerde sunulan ücretsiz geçiş hakkından yalnızca kişiselleştirilmiş kart sahipleri faydalanabilecek.

TURİSTLER VE GÖÇMENLER ÜCRETSİZ ULAŞIMDAN YARARLANAMAYACAK

İBB'nin bu uygulamasıyla, yılbaşından sonra turistler ve yabancı uyruklu kullanıcılar, artık 'milli ve dini bayramlarda' ulaşımı ücretsiz kullanamayacak.

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İBB'nin İstanbulkart paylaşımı sosyal medyada tepki çekti
Toplu ulaşımda zam üstüne zam kararı alan İBB'nin sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşım tepki çekti. 'İstanbulkart kişiye özeldir.' notuyla paylaşılan videoda, kendine ait İstanbulkart'ı olmayan bir kişinin otobüsten indirildiği görüldü. İBB Sözcüsü Murat Ongun'un da 'Bu istismarın önüne geçeceğiz' sözleriyle paylaştığı videoya pek çok kişi tepki gösterdi. Ulaşımın pahalı olduğundan yakınan vatandaşlar, 'İnsanları alay konusu edemezsiniz' sözleriyle tepkisini dile getirdi.


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