Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın dün Irak'a sürpriz bir ziyarette bulundu. Kalın, Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Es-Sudani, Şii ve Sünni gruplar ile Türkmenlerin temsilcileri ile de görüştü. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, görüşmelerde terörle mücadele, terör örgütü PKK tehdidi ve PKK ile mücadelede atılabilecek ortak adımlar ele alındı. Toplantılarda güvenlik iş birliği, DEAŞ ile mücadelede iş birliğinin sürdürülmesinin de masada olduğu öğrenildi. Ankara'nın her fırsatta uyarmasına rağmen Kuzey Irak’ta Bafel Talabani liderliğindeki Kürdistan Yurtseverler Birliği, terör örgütü PKK ile iş birliğine ve topraklarında faaliyet göstermesine izin veriyor. Geçen yıl Süleymaniye’ye hava sahasını kapatan Türkiye, Irak'ı bu konuda ikaz ediyor. Terör örgütünün karargahı olarak görünen Süleymaniye'deki PKK varlığından duyulan rahatsızlık son olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından TBMM’de dile getirilmişti.
KALKINMA YOLU VE GAZZE
Türkiye ile Irak arasında güvenlik ve iş birliği alanı olan Kalkınma Yolu Projesi de görüşmelerde masadaydı. Türkiye ile Irak, projeyle yeni alternatif sunma çalışmalarını sürdürüyor. Projenin Irak tarafında, Basra Körfezi’ndeki Büyük Fav Limanı bin 200 kilometrelik demir yolu ve otoyolla Türkiye’ye bağlanacak. Projenin, Doğu ve Güney Asya ülkeleri ile Avrupa arasındaki mesafeyi, Süveyş Kanalı'na nazaran kısaltarak zaman ve maliyetten tasarruf sağlaması bekleniyor. Türkiye ve Irak projede gelinen son aşamayı değerlendirdi. Öte yandan görüşmelerde İsrail'in Gazze'ye ve savaşın Irak ile bölge ülkelerine yansıması konuları ele alınmıştır. Geçtiğimiz ay iki ülkenin dışişleri bakanları ile üst düzey askeri ve güvenlik yetkilileri Ankara'da görüşmüştü.