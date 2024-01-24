Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın dün Irak'a sürpriz bir ziyarette bulundu. Kalın, Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Es-Sudani, Şii ve Sünni gruplar ile Türkmenlerin temsilcileri ile de görüştü. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, görüşmelerde terörle mücadele, terör örgütü PKK tehdidi ve PKK ile mücadelede atılabilecek ortak adımlar ele alındı. Toplantılarda güvenlik iş birliği, DEAŞ ile mücadelede iş birliğinin sürdürülmesinin de masada olduğu öğrenildi. Ankara'nın her fırsatta uyarmasına rağmen Kuzey Irak’ta Bafel Talabani liderliğindeki Kürdistan Yurtseverler Birliği, terör örgütü PKK ile iş birliğine ve topraklarında faaliyet göstermesine izin veriyor. Geçen yıl Süleymaniye’ye hava sahasını kapatan Türkiye, Irak'ı bu konuda ikaz ediyor. Terör örgütünün karargahı olarak görünen Süleymaniye'deki PKK varlığından duyulan rahatsızlık son olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından TBMM’de dile getirilmişti.