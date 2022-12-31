İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy ve İstanbul Valisi Yerlikaya'dan yeni yıl tedbirleri açıklaması: 31 bin ekipte 198 bin kişi görev başında

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Feyza Emin, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Müdürü Kadir Ali Sırmalı ile birlikte, yılbaşı nedeniyle kentte alınan tedbirlerle ilgili açıklama yaptı. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nde yapılan basın toplantısında İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ile Vali Ali Yerlikaya konuştu.

ERSOY: ASAYİŞİN SAĞLANMASI, TERÖR EYLEMLERİNİN ÖNLENMESİ İÇİN GENİŞ BİR DÜZENLEME YAPTIK

İçişleri Bakan Yardımcı Mehmet Ersoy, "Hepinizin çok yakından takip ettiği gibi ülkemizin bir yılbaşı gecesini daha huzur içinde geçirebilmesi için İçişleri Bakanlığı olarak cuma günü sabah saat 08.00'den başlamak pazartesi sabah saat 08.00'de sona ermek üzere bir dizi önlemler aldık. Bu önlemleri bakanımızın imzasıyla tüm valiliklerimize tebliğ ettik. Hem ülke genelinde asayiş ve huzurun sağlanması hem muhtemel terör eylemlerinin önlenmesi hem trafik güvenliğinin sağlanması hem de düzensiz göçle mücadele başta olmak üzere her türlü kaçak ve kaçakçılık unsurlarıyla mücadele edilmesini kapsayan geniş bir düzenleme yaptık" dedi.

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FOTOĞRAF 14 Taksim’de yeni yıla saatler kala İstiklal Caddesine gelenler yoğunluk oluşturdu. Polis ekipleri, İstiklal Caddesi ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Ekipler, metrodan çıkanlara ve caddeye gelenlere üst araması yaptı. Atlı polisler ise Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinde devriye gezdi. İstiklal Caddesi'nde güvenlik tedbirleri üst seviyede Beyoğlu'nda yılbaşı kutlamaları dolayısıyla güvenlik önlemi alan polis ekipleri Taksim Meydanı'nı bariyerlerle çevirdi. Caddeye girmek isteyenlerin üstleri ve çantaları tek tek aranırken, atlı polisler de denetim gerçekleştirdi. BiP'te paylaş

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ERSOY: TÜRKİYE'DE 31 BİN EKİPTE 198 BİN KARDEŞİMİZ GÖREV BAŞINDA OLACAK"

Ersoy, "Bütün güvenlik birimlerimiz bu süre içinde teyakkuzda ve görevleri başında oldu. Pazartesi sabah saat 08.00'de sona erecek uygulamalarımızda toplam 81 bin ekipte 490 bin emniyet, jandarma ve sahil güvenlik mensuplarımız görevleri başında olacak. Bu akşam da bütün Türkiye'de 31 bin ekipte 198 bin kardeşimiz görevleri başında olacak" ifadelerini kullandı.

YERLİKAYA: 112 ÇAĞRI MERKEZİMİZİ ARAMAKTAN ÇEKİNMEYİN

Vali Ali Yerlikaya ise konuşmasında 112 ekiplerinin de görev başında olduğuna değinerek rakam verdi. Yerlikaya, "Biraz da rakam verelim. Emniyetimiz 46 bin 509 personeliyle jandarmamız 2.314 personeliyle ve de nihayetinde mavi vatanda güvenlik ve asayişi kahramanca yürüten sahil güvenliğimiz 210 personel ile toplamda 49 bin 33 arkadaşımız bugün sabah sekizden yarın sabah sekize kadar hepsi nefes almadan dört gözle şehrimizin huzur güvenlik ve esenliği için çalışıyor. Ben öncelikle şehrimizin cansiperane huzur ve güvenliği için çalışan ve görev başında olan şehri için gayrette bulunan kardeşlerimizin aileleriyle birlikte yeni yıllarını tebrik ediyorum. Burada bin 350 arkadaşımız 7-24 ışıkları hiç sönmeden çalışıyor. Ortalama günde 50 bin çağrı geliyor. Yine bu gece içinde sizler aracılığıyla hemşerilerimize şunu söylemek istiyorum. Bugün 112 çağrı merkezimiz her zaman olduğu gibi emrinizde. Bu gece yuvanız da bizi aramanızı gerektirecek en ufak bir olumsuzluk olsun istemiyoruz ama hayatın içinde eğer böyle bir şeyle karşılaşırsanız telefonun ucunda bu güzel modern atmosfer içerisinde çalışan arkadaşlarımızın heyecanlı dinamik ses tonunu her zaman olduğu gibi karşınızda bulacaksınız. Eğer gerçekten bir mesele varsa bizi aramaktan lütfen çekinmeyin" diye konuştu.

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Vali konuşmasının ardından 112 çalışanlarına ve basın mensuplarına tatlı dağıttı.

FOTOĞRAF 13 Önemli turizm destinasyonlarından olan Bodrumda yılbaşına saatler kala trafikte hareketlilik başladı.Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güvercinlik Uygulama noktasında denetimlerde bulundu. Narkotik köpeği Efor ile araçlarda arama yapan ekipler, sürücüleri de trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Bodruma son 24 saat içerisinde 15 bin aracın giriş yapıldığı bildirildi. Gümbet başta olmak üzere Turgutreis istikametine yer yer trafik yoğunluğu yaşandı. Öte yandan, Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen yılbaşı konserleri kapsamında 22.30da Teoman, Belediye Meydanında sahne alacak. Kent genelinde jandarma, emniyet ve sahil güvenlik olmak üzere 450 personelin sabaha kadar görev yapacağı bildirildi. Bodrum'da yılbaşı hareketliliği: 24 saatte 15 bin araç giriş yaptı Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yılbaşına saatler kala trafik yoğunluğu artarken, son 24 saat içerisinde kente 15 bin aracın giriş yaptığı bildirildi.

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