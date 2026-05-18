İhbara giden polislere saldırı

Tekirdağ'da bir iş merkezine yapılan silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine giden sivil asayiş ekiplerine ateş açıldı. Açılan ateşte polis memurları Erkan Tütüncüler ile Emrah Koç şehit oldu. ‘Teslim ol’ çağrısına ateşle karşılık veren şüpheli çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi. Olay, dün saat 13.00 sıralarında Çorlu’da Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi üzerindeki 6 katlı bir iş merkezinin 3. katında meydana geldi. Binanın içinden yapılan silahlı kavga ihbarı üzerine bölgeye Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli sivil polis ekibi, yönlendirildi.

ANİDEN ATEŞ AÇILDI

Ekipler binaya girdikten kısa süre sonra, içerideki bir şüpheli tarafından aniden ateş açıldı. Açılan ilk ateş sonucu polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç olay yerinde ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan müdahalelere rağmen iki polis memuru şehit oldu.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Olay yerine gelen ekipler tarafından saldırgan şahsa teslim olması yönünde çağrı yapıldı. Zanlının ateşle karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada saldırgan yaralı olarak yakalandı. Yaralanan şüpheli tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından bölge güvenlik çemberine alındı. İş merkezi ve çevresinde detaylı incelemeler yapılırken, olay yeri inceleme ekipleri çalışma yürüttü. Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çorlu Kaymakamı, Cumhuriyet Başsavcısı ve İl Emniyet Müdürü de bölgeye gelerek inceleme-lerde bulundu. Soruşturma-nın çok yönlü olarak sürdüğü açıklandı. Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada saldırganın psikolojik rahatsızlığı bulunduğunu söyledi.











