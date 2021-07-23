Gündem İki bin kişilik beldeye yaklaşık 50 bin kişi geldi Başkan gelmeyin çağrısı yaptı
KIRKLARELİ

İki bin kişilik beldeye yaklaşık 50 bin kişi geldi: Başkan 'gelmeyin' çağrısı yaptı

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Karadeniz kıyısındaki 2 bin 77 nüfuslu sahil beldesi Kıyıköy, Kurban Bayramı'nda tatilcilerin akınına uğradı. Nüfusun yaklaşık 50 bine çıktığı Kıyıköy'ün Belediye Başkanı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tatilcilerden başka tatil beldelerini tercih etmelerini istedi.

Haber Merkezi DHA
İki bin kişilik beldeye yaklaşık 50 bin kişi geldi: Başkan gelmeyin çağrısı yaptı
İki bin nüfuslu beldenin nüfusu 50 bine çıktı.

Kurban Bayramı tatilini Kıyıköy'de geçirmek isteyenler, beldeye akın etti. 2 bin 77 kişi olan ilçenin nüfusu yaklaşık 50 bini buldu, otel ve pansiyonlarda da yer kalmadı.

Beldeye özellikle İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne gibi çevre illerden vatandaşlar akın etti. Sahillerin dolup taştığı Kıyıköy'de Belediye Başkanı Ender Sevinç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşlardan diğer tatil beldelerini tercih etmeleri çağrısında bulundu.

DHA

Sevinç, beldede özellikle gıda tedarik zincirinde sıkıntı yaşadıklarını belirttiği paylaşımında, "Beldemizde oluşan aşırı yoğunluktan dolayı alt yapı ve gıda tedarik zinciri yetersiz kaldığından, Kıyıköy'ü ziyaret etmek isteyen misafirlerimizin diğer tatil beldelerini tercih etmeleri önemli rica olunur" ifadelerini kullandı.

"KALABALIK AMA BURASI İÇİN DEĞER"

İstanbul’dan arkadaşlarıyla Kıyıköy’e gelen Çağla Kurt, kalabalığa rağmen bölgeyi çok sevdikleri için her yıl geldiklerini dile getirerek, “Güzel bir yer, her yıl geliyorum. Herkese tavsiye ederim, kalabalık ama burası için değer” dedi.

"KURALLARA UYUYORUZ"

Burak Deniz ise, bayramın ilk günü geldiği Kıyıköy'de kalabalığa rağmen kurallara uyduklarını ifade ederek, “İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinden geldik. Kalabalık ama değer, güzel bir yer. Burada tedarikte hiçbir sıkıntımız olmadı. Kalabalıktan korkumuz olsa da kurallara uyuyoruz, sosyal mesafeye dikkat ediyoruz” diye konuştu.

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