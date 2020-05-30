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ANKARA

İletişim Başkanı Altun'dan Muharrem İnce'ye: Bu zihniyetin iflah olmaz saldırılarının son bulmasını temenni ediyoruz

Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında söylediklerine ilişkin açıklamalarda bulunan İletişim Başkanı Altun, "Sayın İnce'nin, özel bir televizyon kanalının tamamen kendi hür iradesiyle belirlediği yayın tercihleri üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında haksız, mesnetsiz ve ağır ithamlarda bulunarak takındığı suçlayıcı tavır kabul edilemez" ifadelerini kullandı. Altun, "Her hadiseyi fırsat bilip hasmane bir tutumla Cumhurbaşkanımızın şahsına yönelik bir hakaret, iftira ve karalama furyası başlatmaya çalışan bu zihniyetin iflah olmaz saldırılarının son bulmasını temenni ediyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
Fahrettin Altun
Fahrettin Altun

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Sayın İnce'nin, özel bir televizyon kanalının tamamen kendi hür iradesiyle belirlediği yayın tercihleri üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında haksız, mesnetsiz ve ağır ithamlarda bulunarak takındığı suçlayıcı tavır kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Altun, Twitter hesabından, katıldığı bir televizyon programını terk eden Muharrem İnce'nin sözlerine ilişkin açıklamada bulundu.

"Sayın Muharrem İnce'nin, bu akşam bir televizyon kanalında katıldığı programın Sayın Cumhurbaşkanımızın Fetih programında konuşma yaptığı dakikalara denk gelmesi üzerine yarıda kesilmesiyle ilgili sarf ettiği sözlere üzüntüyle şahit olduk." değerlendirmesini yaptı.

Altun, şunları kaydetti:

"Sayın İnce'nin, özel bir televizyon kanalının tamamen kendi hür iradesiyle belirlediği yayın tercihleri üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında haksız, mesnetsiz ve ağır ithamlarda bulunarak takındığı suçlayıcı tavır kabul edilemez. Türkiye Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren her bir medya kuruluşu özgürce görüşlerini ve yayın tercihlerini yansıtmakta, yasal çerçeve içerisinde faaliyetlerine bir kısıtlama olmaksızın devam edebilmektedir. Sayın İnce'nin bu tavrı medya camiamıza da iftira mahiyeti taşımaktadır. Her hadiseyi fırsat bilip hasmane bir tutumla Cumhurbaşkanımızın şahsına yönelik bir hakaret, iftira ve karalama furyası başlatmaya çalışan bu zihniyetin iflah olmaz saldırılarının son bulmasını temenni ediyoruz."

Neler olmuştu?

CHP'li Muharrem İnce, bir televizyon kanalında konuşması kesilip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının verilmesi üzerine canlı yayını terk etmişti. İnce, yayını terk etmeden önce şu ifadeleri kullanmıştı:

"Birincisinde 'Okçular Vakfı'ndaki konuşmasını vermeyeceğiz' dediniz, verdiniz. İkincisinde, ben konuşuyorum burada. Otuz beş televizyon onu veriyor zaten. Üçüncüsünde benden habersiz tekrar acilen beni kesip ona bağlanıyorsunuz. Ben bir daha sizin yayınlarınıza katılmayacağım. Türkiye bu faşist düzenden kurtulacak. Otuz beş televizyonda Erdoğan konuşuyor, onun karşısında 2 yıl önce rakip olmuş birisiyim ben. Ben gururumla kimseyi oynatmam. Kendi kendinize devam edin arkadaşlar. Bu saygısızlıktır, Türkiye bunu hak etmiyor. Erdoğan'ın babasının malı değildir Türkiye Cumhuriyeti. Ben Erdoğan'dan korkmuyorum. Sözlerimi söyleyeceğim arenalar vardır, sokaklar vardır. Konuşsun otuz beş televizyonda, bir tanesinde de ben konuşayım. Niye kesiyorsunuz? Böyle olmaz. Erdoğan bu memleketin kurucusu değil, sahibi değil. Çağırıyorsanız buraya birisini konuşturacaksınız. Size söylemiyorum, patronlarınıza söylüyorum. Çağırmayın o zaman kardeşim, ben kimseye yalakalık yapamam. Ben sadece AK Parti'ye karşı değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nde de demokrasi mücadelesi vermiş bir insanım. Türkiye'nin demokrasi mücadelesine ihtiyacı vardır. 16 milyon insan oy vermiş bana, bu insanlara saygısızlık olarak görüyorum."

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