Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
İletişim Başkanı Duran'dan 'güçlü liderlik' vurgusuyla 'İyi ki Erdoğan' paylaşımı: Güçlü bir irade ve aşkınan koşan bir lider

İletişim Başkanı Duran'dan 'güçlü liderlik' vurgusuyla 'İyi ki Erdoğan' paylaşımı: Güçlü bir irade ve aşkınan koşan bir lider

00:4918/05/2026, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın küresel liderliğine dikkat çekti.
Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın küresel liderliğine dikkat çekti.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğine vurgu yaptı. Duran, Erdoğan’ın güçlü iradesi, millete bağlılığı ve “Türkiye Yüzyılı” vizyonuyla ülkeyi daha güçlü yarınlara taşıdığını ifade ederek, Türkiye’nin küresel meselelerde söz sahibi bir ülke haline geldiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, güçlü liderliği, milletine olan bağlılığı ve Türkiye'ye kazandırdığı büyük vizyonla ülkemizi her alanda daha güçlü yarınlara taşımaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

"Güçlü bir irade ve aşkınan koşan bir lider"

Duran, NSosyal'deki hesabından "İyi ki Erdoğan" etiketiyle yaptığı paylaşımında, şunları kaydetti:

"Milletine adanmış bir ömür, güçlü bir irade ve aşkınan koşan bir lider. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, güçlü liderliği, milletine olan bağlılığı ve Türkiye’ye kazandırdığı büyük vizyonla ülkemizi her alanda daha güçlü yarınlara taşımaya devam ediyor. Eğitimden savunma sanayine, ulaştırmadan diplomasiye kadar atılan her adım, güçlü, bağımsız ve büyük Türkiye idealinin en somut göstergesi olmuştur.

Dünyanın zor bir dönemden geçtiği süreçte Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşuyla mazlumların sesi, adaletin savunucusu ve küresel meselelerde söz sahibi bir ülke haline gelmiştir. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla birlikte gençlere umut veren, milletine güven aşılayan ve her zaman vatandaşının yanında duran bir liderlik anlayışı, ülkemizin daha güçlü yarınlarına dair inancımızı daha da güçlendirmektedir."



#iyi ki Erdoğan
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
#İletişim Başkanı
#Burhanettin Duran
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine toplantısında hangi konular görüşülecek, hangi kararlar alınacak? İşte 18 Mayıs gündem maddeleri