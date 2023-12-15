İlk isimler verildi: İstanbul'a özel mesai

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerini kazacak doğru adayın belirlenmesi için yoğun mesai harcıyor. Üst komisyonda yer alan kurmayları ile beyin fırtınası yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahanın nabzını ölçen anketlere, teşkilatla temayüle şimdi de söz kon usu bölgenin vekilleriyle, il yöneticileri ile istişareleri ekledi. İllerle ayrı ayrı bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıya katılan isimlerden de bölgelerine ilişkin 3’er aday ismi önermelerini isteyerek, teklifleri topluyor.

İSİM VE PERFORMANS

Bu kapsamda süreci Ankara ile başlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı yöntemi pazar günü İstanbul için işletecek. Pazar günü yapılacak çalışmaya katılamayacak olan bazı İstanbul milletvekilleri ile ise önceki akşam AK Parti Genel Merkezi’nde görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul için yapılan bu ilk toplantıda da katılan vekillerden hem İstanbul hem de ilçelerinde gösterilmesini istedikleri 3’er isim yazmalarını istedi. Mevcut, ilçe belediye başkanlarının performansları da soruldu. Kamuoyunda ismi geçen adayların avantaj ve dezavantajları ifade edildi.

İSTANBUL’DA EĞİLİM YOKLAMASI

AK Parti’de pazar günü yapılacak eğilim yoklamasında İstanbul 1., 2. ve 3. bölge için ayrı ayrı planlanan eğilim anketine her üç bölgenin milletvekilleri, üç kademe ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları, bölge ilçelerinden sorumlu üç kademe il yönetim kurulu üyeleri katılacak.

Anketler haftaya tamam

Cumhurbaşkanı Erdoğan adaylar üzerinde çalışmalarına devam ederken, diğer taraftan da AK Parti büyükşehir ve illerde aday gösterilecek isimlerin belirlenmesi için isim anketlerini sona yaklaştırıyor. Ar-Ge Başkanlığı, 15 ayrı şirket üzerinden yaptırdığı araştırmanın kesin sonuçlarını önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunacak. Erdoğan, anket çalışması, saha araştırmaları, temayül yoklamaları ve kendi yaptığı eğilim anketi sonuçlarını karşılaştırarak adayları belirleyecek. Erdoğan’ın aralık ayının son haftası aday gösterilecek isimleri açıklaması planlanıyor.

BÜYÜKŞEHİR TEŞKİLATLARIYLA TOPLANTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, partisinin Genel Merkezi’nde adaylar üzerinde mesai yürütüyor. Büyükşehir teşkilatlarıyla bir araya gelen Erdoğan, diğer taraftan da Cumhur İttifakı ortaklarıyla görüşmelerini sürdürüyor. 26 Kasım’da 81 ilde teşkilât üyelerine yapılan temayül yoklamasının ardından Erdoğan, bu hafta başından itibaren Genel Merkez’de Ankara, İzmir ve Adana milletvekilleri ile bu illerin AK Partili ilçe belediye başkanları, il ve ilçe başkanlarına eğilim anketi yaptı. Erdoğan görüştüğü isimlerden kendi seçim bölgelerinde kimi aday görmek istediklerini sordu.

İLİN DİNAMİĞİ GÖZETİLİYOR

Erdoğan bu çalışmalara devam ederken, AK Parti de isimli anket çalışmalarına başladı. 15 ayrı şirkete saha anketi yaptıran AK Parti, önümüzdeki hafta anket çalışmasını tamamlayacak. Çalışma Erdoğan’a sunulacak. Ar-Ge Başkanlığı’nın yaptırdığı anketlerde her ilin nüfus yoğunluğu ve dinamikleri gözetiliyor. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda çıkan isimler ve Erdoğan’ın özel olarak işaret ettiği isimlerden hareketle öne çıkan aday adayları anketlerde yer alıyor.







