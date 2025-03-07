İmamoğlu'ndan soykırımcıya destek: İsrail'e ne olur gelin diye yalvardı

Filistin soykırımcısı İsrail dünya çapında uluslararası organizasyonlardan dışlanırken, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye’yi utandıracak faaliyetler içine girdi. Türkiye’de düzenlenecek olan 2027 Avrupa Oyunları öncesinde İsrail Olimpiyat Komitesi Başkanı Yael Arad ile geçtiğimiz hafta sonu bir araya gelerek özel bir görüşme gerçekleştiren İmamoğlu, güvenlik endişeleri taşıyan muhatabını ikna etmeye çabaladı. Görüşmenin detaylarını paylaşan Israel Hayom gazetesi, İmamoğlu’nun İsrailli sporcuların güvenliğini sağlayacağına dair teminat verdiğini belirtti.

İsrail’in Gazze’de 7 Ekim 2023’ten beri işlediği katliamlar nedeniyle geçtiğimiz yaz Paris’te düzenlenen yaz olimpiyatlarından İsrail’in men edilmesi için Uluslararası Af Örgütü (Amnesty) ve Küresel Vatandaşlık Platformu Avaaz, kampanya düzenlemişti. Secure.avaaz.org üzerinden 680 bin imza toplanarak İsrail’in olimpiyatlardan men edilmesi talep edildi. Rusya tüm uluslararası organizasyonlardan dışlanırken, İsrail’in de olimpiyatlardan men edilmesi istenmişti ancak İsrail tüm tepkilere rağmen olimpiyatlara katıldı.