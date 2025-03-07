İmamoğlu'ndan soykırımcıya destek: İsrail'e ne olur gelin diye yalvardı

Dünyanın önemli bir bölümü İsrail’i boykot ederek uluslararası organizasyonlardan dışlarken İBB Başkanı İmamoğlu tersine gidiyor. 2027 Avrupa Oyunları öncesi İsrail Olimpiyat Komitesi Başkanı Yael Arad ile görüşen İmamoğlu, ‘güvenlik’ endişesi duyan muhatabını katılıma ikna etmek için yoğun çaba sarf etti.
Filistin soykırımcısı İsrail dünya çapında uluslararası organizasyonlardan dışlanırken, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye’yi utandıracak faaliyetler içine girdi. Türkiye’de düzenlenecek olan 2027 Avrupa Oyunları öncesinde İsrail Olimpiyat Komitesi Başkanı Yael Arad ile geçtiğimiz hafta sonu bir araya gelerek özel bir görüşme gerçekleştiren İmamoğlu, güvenlik endişeleri taşıyan muhatabını ikna etmeye çabaladı. Görüşmenin detaylarını paylaşan Israel Hayom gazetesi, İmamoğlu’nun İsrailli sporcuların güvenliğini sağlayacağına dair teminat verdiğini belirtti.
OLİMPİYATLARDAN MENEDİLSİN KAMPANYASI
İsrail’in Gazze’de 7 Ekim 2023’ten beri işlediği katliamlar nedeniyle geçtiğimiz yaz Paris’te düzenlenen yaz olimpiyatlarından İsrail’in men edilmesi için Uluslararası Af Örgütü (Amnesty) ve Küresel Vatandaşlık Platformu Avaaz, kampanya düzenlemişti. Secure.avaaz.org üzerinden 680 bin imza toplanarak İsrail’in olimpiyatlardan men edilmesi talep edildi. Rusya tüm uluslararası organizasyonlardan dışlanırken, İsrail’in de olimpiyatlardan men edilmesi istenmişti ancak İsrail tüm tepkilere rağmen olimpiyatlara katıldı.
SENİN İŞİN ASAYİŞ Mİ?
Olumlu bir atmosferde toplantının gerçekleştiğini belirten İsrailli gazete, İmamoğlu’nun İsrailli oyuncuların Olimpiyat oyunlarına katılımında herhangi bir sorun yaşamayacaklarının garantisini verirken İsrailli sporcuların güvenliğini sağlamak için ne gerekiyorsa yapacaklarını açıkladı. Ülkenin asayişini İBB sağlıyormuş gibi konuşan İmamoğlu, İsrailli yetkilileri olimpiyatlara katılması konusunda ikna etmeye çalıştı.
Fransa’da bile tepki yağmıştı
- Geçtiğimiz yıl yaz ayında Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na İsrail’in ulusal takımının katılması büyük tepkilere yol açmıştı. Uluslararası toplumdan tepkilerin çığ gibi büyüdüğü süreçte daha önce Belarus ve Rusya’dan sporculara uygulanan ambargonun neden İsrail’e uygulanmadığı sorgulanmıştı. Soykırımcı İsrail’in olimpiyatlara katılmaması için uluslararası toplum tarafından kampanyalar düzenlenirken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ise İsrail’in olimpiyatlara katılması için İsrail’i ikna etmeye çalışıyor.