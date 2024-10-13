İnfaz düzenlemesi kasımda Meclis'te

Kamuoyunun merakla beklediği ceza infaz sistemi değişikliği, daha iyi çalışılmak için kasım ayına bırakıldı. TBMM, yeni yasama yılında mesaisinin ağırlıklı paydasını yeni yargı reformlarına ayıracak. Önümüzdeki haftalarda 2025 yılı bütçe görüşmelerine odaklanacak olan Genel Kurul, kesintisiz bütçe görüşmelerine başlamadan önce yeni yargı reformunu hayata geçirmek için çalışacak. AK Parti kaynaklarının aktardığına göre, kamuoyunda bir süredir tartışılan ceza infaz sistemi değişikliklerini içeren paket, ayrı bir düzenleme olarak Meclis gündemine alınacak. Pakette, sadece infaz sistemi değişikliklerine ve yeni infaz düzenlemelerine yer verilecek. İnfaz düzenlemelerini içeren teklifin, kasım ayında Meclis'e gelmesi ve aralık ayındaki kesintisiz bütçe görüşmelerinden önce hayata geçirilmesi için çalışılacak. Bu paket, daha önceki yargı paketlerinden farklı olarak tek bir konuya, yani infaz sistemine odaklanacak. Ceza infaz sistemi değişikliğinin daha iyi çalışılması adına böyle bir yol izlendiği bildirildi.





9'UNCU VE 10’UNCU YARGI PAKETLERİ

Önümüzdeki hafta, Genel Kurul'da geçtiğimiz yasama yılından kalan 9'uncu Yargı Paketi'nin görüşmelerine başlanacak. Teklife göre Hakim ve Savcı Yardımcılığı mülakatına çağrılacak aday sayısında değişiklik yapılacak. Mevcut kanun hükmüne göre iki katı fazlası çağrılırken, düzenlemeyle ilan edilen kadro sayısının bir katı fazlası aday mülakata çağrılacak. AK Parti’nin hazırlıklarını sürdürdüğü 10'uncu Yargı Paketi ise ilerleyen günlerde Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Bu pakette, sadece Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen kanun maddeleri ile yasal süresi dolmak üzere olan ve uzatım kararı bekleyen bazı kanunlar yer alacak. Söz konusu paketin 25 maddeden oluşması ekleniyor.

Baro genel kurulunda terör propagandası

Ankara Barosu 68. Olağan Genel Kurulu, slogan gerilimine sahne oldu. Kendilerine Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar (ÖÇAV) adını veren bir grup avukat sahneye çıkarak terör örgütü PKK tarafından yaygın olarak kullanılan sloganları attı. Bazı avukatlar sloganlara tepki gösterince salon karıştı. Baro Başkanı Mustafa Köroğlu'nun temsil ettiği Demokratik Sol Avukatlar (DSA) grubundan bir avukat, kürsüye çıkarak terör propagandasına tepki gösterdi.

Türk Milliyetçisi Avukatlar Grubu da, "Baroda terörist istemiyoruz" sloganları attı. Gerginliğin büyümesi üzerine, gruplar tekme tokat birbirine girdi, sandalyeler havada uçuştu. Olayın yatışmaması üzerine toplantıya ara verildi.















