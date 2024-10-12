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İnfaz yasası ortak akılla şekillenecek

İnfaz yasası ortak akılla şekillenecek

Uğur Duyan
04:0012/10/2024, Cumartesi
G: 12/10/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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İnfaz sisteminde değişiklik çalışmaları için yaklaşık 45 bin kişinin görüşüne başvuruldu. Sabıkası olanların tutuklu yargılanması, cinsel saldırı yapana kimyasal hadım gibi hükümler, çıkarılacak etki analiziyle netleştirilecek.

İnfaz sistemindeki değişiklik için çalışmalar sürüyor. Ulusal Yargı Strateji Reformu kapsamında Adalet Bakanlığı, konuyla ilgili aralarında yargı mensupları, avukatlar, akademisyenler, bilim insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin görüşlerini inceledi. 45 bin görüşün alındığı Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde son aşamaya gelindi. Bu çerçevede, yeni infaz sisteminin uygulanabilirliğine ilişkin etki analizinin oluşturulması karar alındı.


SABIKALI TASNİFİ

Etki analiziyle suçluların tasnifi yapılacak. Böylece, hırsızlık ya da gasptan hakkında sabıka kaydı oluşturulan kişiler, mükerrer suçlardan yargılanmasına rağmen hakkındaki infaz kesinleşmemiş olanlar, hakim inisiyatifiyle serbest bırakılanlar, şartlı tahliye edilenler, denetimli serbestlikten faydalananların her biri, başlık altına kategorize edilecek. Tasnifin ardından bu suçluların cezaları da hesaplanacak.


CİNSEL SALDIRIDA BULUNAN HADIM EDİLECEK

Oluşturulan etki analizleri çerçevesinde, sabıka kaydı olan suçlulardan hangilerinin cezasının infaz edilebileceği ve mükerrer suçlarda cezaevlerinde kalma süresi netleştirilecek. Çok sayıda cinsel saldırı suçuna karışan kişiler için kimyasal hadım uygulaması, çıkarılacak bu etki analizine göre netleştirilecek. Basit suçlardan ya da yatarı olamayan suçlardan hükümlü olanların, dışarıda kalmasına izin verilmemesi için düzenleme yapılacak. Bu kişilerin de indirimsiz hapis cezasının yanı sıra mecburi kamu hizmetine tabi tutulması gündemde.





#İnfaz yasası
#düzenleme
#siyaset

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