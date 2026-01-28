Yeni Şafak
İnsani koridora mayın

Neslihan Önder
Rabia Şenol
04:0028/01/2026, Çarşamba
G: 28/01/2026, Çarşamba
Terör örgütünün tuzakladığı mayınlı alanlar böyle görüntülendi.
Terör örgütünün tuzakladığı mayınlı alanlar böyle görüntülendi.

Terör örgütü YPG/SDG, Suriye hükümetinin sivillerin tahliyesi için M4 kara yolu üzerindeki Aynel Arab yol ayrımında açtığı insani koridora mayın döşeyip yolları toprak yığınlarıyla kapattı. Bütün duyurulara rağmen koridordan sadece 10 araç geçebildi.

Suriye sahasında sivillerin hayatını hiçe sayan uygulamalara bir yenisi daha eklendi. Suriye hükümetinin, M4 Karayolu üzerindeki Aynel Arab yol ayrımında, Nur Ali Köyü yakınlarında sivillerin güvenli şekilde bölgeden çıkabilmesi ve insani yardımların ulaştırılabilmesi amacıyla oluşturduğu insani koridor, terör örgütü PKK/YPG’nin sistematik sabotajına uğradı. Yeni Şafak ekibi, Aynel Arab’a sıfır noktada bulunan kontrol noktasına giderek sahadaki durumu yerinde inceledi.


YOLLARA PATLAYICI TUZAKLADILAR

Askeri kaynaklardan edinilen bilgilere göre, örgüt unsurları sivillerin koridoru kullanmasına büyük ölçüde engel oldu. Tüm çağrılara ve ilan edilen güvenli geçişe rağmen, koridordan yalnızca 10 araç geçebildi. Geri kalan siviller ise tehdit edilerek ya da fiili engellerle geri çevrildi. Skandal bununla da sınırlı kalmadı. Terör örgütü, sivillerin geçiş güzergâhı olarak belirlenen noktalara mayın döşedi. Yollar toprak yığınlarla kapatıldı, geçişler bilerek daraltıldı ve siviller ölümle burun buruna bırakıldı.


ÖRGÜT SİVİLLERİ CANLI KALKAN YAPIYOR

Suriye Ordusu birlikleri daha önce Harekat Dairesi tarafından duyurulan plan doğrultusunda, M4 Karayolu üzerindeki Aynel Arab yol ayrımında, Nur Ali Köyü yakınlarındaki insani koridorda konuşlandı. Koridorun temel amacı, sivillerin güvenli tahliyesi, insani yardım girişlerinin sağlanması ve acil durum vakalarının sağlık merkezlerine nakli olarak açıklandı. Ancak sahadaki gerçekler, terör örgütünün sivilleri canlı kalkan olarak kullanmayı sürdürdüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.


BU İNSANLIK SUÇU

Askeri kaynaklar, mayın döşeme faaliyetlerinin bilinçli ve planlı olduğuna dikkat çekerek, bu girişimin doğrudan sivilleri hedef aldığını vurguladı. “Bu sadece bir askeri ihlal değil, açık bir insanlık suçudur” değerlendirmesi yapıldı. Sivillerin bölgeden çıkışını engellemek için mayın kullanılması, uluslararası hukukta da savaş suçu olarak tanımlanıyor.


