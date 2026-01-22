YPG/SDG ateşkese uymuyor

Suriye Savunma Bakanlığı, hükümet ile terör örgütü YPG/SDG arasında sağlanan mutabakat kapsamında ilan edilen 4 günlük ateşkesin, 20 Ocak'ta saat 20.00 itibarıyla yürürlüğe girdiğini duyurmuş, SDG’den de “Ateşkese tam bağlıyız” açıklaması yapılmıştı.

* Anlaşmaya varılan gece, örgüt mensupları Haseke'de sivilleri hedef aldı. SDG ateşkesi o gece ihlal edip Nehşva mahallesinde bir at çiftliğine kamikaze dronla saldırı düzenledi. 7 sivil hayatını kaybetti.

* Suriye resmi haber ajansı SANA’ya göre, terör örgütü Suriye ordusu mevzilerini ise 35’ten fazla kez hedef aldı. Saldırılar sonucunda 11 asker hayatını kaybetti, 25’ten fazla asker yaralandı.

* En ağır saldırı Haseke'de El-Yarubiye geçiş noktası yakınındaki terk edilen bir mühimmat deposunda yaşandı. Örgüt tarafından depoya düzenlenen saldırıda 7 Suriye askeri öldü, 20 asker yaralandı.

ANLAŞMALARI HİÇE SAYIYOR

Suriye ordusu, SDG'nin düzenlediği saldırılarla varılan ateşkesi ihlal ettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada “Bu durum, YPG/SDG'nin Suriyelileri ve Suriye ordusunu hedef almaya devam etme ve anlaşmaları hiçe sayma arzusunu göstermektedir” denildi.

ARAP GENÇLER KAÇIRILDI

SDG, ateşkesin ardından Haseke kent merkezinde çok sayıda Arap genci silah zoruyla bilinmeyen bir yere götürdü. YPG/SDG'nin, Haseke'de keyfi alıkoymalara başladığını belirten Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, bunun ateşkesi tehdit ettiği uyarısında bulundu.







