Terör örgütü YPG yandaşları Londra'da vatandaşlara saldırdı

22:1724/01/2026, Cumartesi
AA
Terör örgütü YPG
Terör örgütü YPG

Terör örgütü YPG yandaşları, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenledikleri yürüyüş sırasında bazı vatandaşlara saldırarak iki kadına sözlü ve fiziki saldırıda bulundu. Terör örgütü destekçilerinin eylemleri, Downing Sokağı girişinde sloganların atılmasıyla sona erdi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da eylem düzenleyen terör örgütü YPG yandaşları, yürüyüş sırasında vatandaşlara saldırdı.

Terör örgütü YPG yandaşları, Şam yönetimi ile terör örgütü arasında varılan anlaşma kapsamında Suriye ordusunun ilerleyişini sürdürmesi üzerine örgütün Avrupa genelinde yaptığı çağrının ardından Londra'daki Trafalgar Meydanı'nda toplandı.

Buradaki eylemin ardından terör örgütü yandaşları, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Sokağı'nın girişine doğru yürüyüşe geçti.

Bu sırada bir grup terör örgütü yandaşı, bazı vatandaşlara saldırdı. Terör örgütü yandaşları, iki kadına sözlü ve fiziki saldırıda bulunurken tarafları polis ayırdı.

Terör örgütü YPG yandaşlarının eylemi, Downing Sokağı girişinde sloganların atılmasıyla sona erdi.



#İngiltere
#Londra
#YPG
