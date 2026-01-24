Suriye'de terör örgütü YPG'den alınan bölgelerde petrol çıkarılmaya başlandı

Suriye Petrol Şirketi Kurumsal İletişim Müdürü Safvan Şeyh Ahmed, terör örgütü YPG'den kurtarılan bölgelerde petrol çıkarılmaya başlandığını ifade etti. Suriye haber ajansı SANA'nın aktardığına göre, gelecek 4 ay içinde günlük petrol üretiminin 100 bin varil olmasının beklendiği belirtildi.
Suriye haber ajansı SANA'ya göre, Suriye Petrol Şirketi Kurumsal İletişim Müdürü Safvan Şeyh Ahmed, yeni kurtarılan bölgelerde teknik ekiplerin petrol çıkarmaya başladığını belirtti.
Çıkarılan petrolün Humus ve Banyas rafinerilerine sevkiyatının yapıldığını ifade eden Ahmed, petrol kuyularının kurtarıldığı zamanki çalışma durumuna getirilmesinin hedeflendiğini vurguladı.
Haberde, gelecek 4 ay içinde günlük petrol üretiminin 100 bin varil olmasının beklendiği kaydedildi.
Gelişmeler, Suriye ordusunun ülkenin kuzeydoğusundaki Rakka ve Deyrizor şehirlerinde yer alan petrol sahalarının YPG terör örgütünün elinden alınarak Suriye Petrol Şirketi'ne devredilmesinin akabinde başladı.