Diyarbakır'da panik: Ham petrol havuzunda yangın çıktı

23:5018/01/2026, Pazar
IHA
Sonraki haber
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Diyarbakır’da ham petrol havuzunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde ham petrol havuzunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Kalkan Mahallesi’ndeki ham petrol havuzunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ve yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.



