Türkiye'ye dev petrol teklifi: 'Birlikte işletelim'

09:5024/01/2026, Cumartesi
Suriye'nin en büyük petrol sahası olan 'Ömer Petrol Sahası' havadan görüntülendi.
Suriye'nin en büyük petrol sahası olan 'Ömer Petrol Sahası' havadan görüntülendi.

Suriye'de terörden kurtarılan bölgede yeni dönem başlıyor. Suriye yönetimi, dev petrol sahalarının işletilmesi için teklifte bulundu. Ankara, olumlu cevap verdi.

Suriye ordusu Rakka ve Deyrizor’daki ana petrol ve gaz tesislerini (el-Ömer ve et-Tenek sahaları dâhil) terör örgütü PKK’nın kontrolündeki YPG/SDG işgalinden kurtardı.

ABD güçlerinin de bölgedeki bazı tesislerden çekilmesiyle oluşan boşluğu Suriye ordusu doldurdu. Suriye medyasında yer alan haberlerde, Ahmed Şara yönetiminin altyapının onarımı için bölgesel aktörlerle iş birliğine açık olduğu belirtiliyor.

DÜNYA BASININDA GENİ YANKI UYANDIRDI

Al-Arabiya ve Sky News Arabia gibi kanallarda, Türkiye ile Suriye arasında “enerji koridoru” ve “petrol işletme ortaklıkları” kurulacağına dair analizler geniş yer buluyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da önceki gün yaptığı açıklamada, Şam yönetiminin bu sahaların yeniden ayağa kaldırılması ve verimli bir şekilde işletilmesi için Türkiye’nin tecrübesinden faydalanmak istediğini teyit etmişti.

Bu iş birliğiyle Suriye’nin günlük petrol üretiminin (iç savaş öncesi 380 bin varil civarındaydı) kademeli olarak artırılması ve elde edilen gelirin ülkenin yeniden imarında kullanılması hedefleniyor.

