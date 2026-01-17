Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Dünya Ekonomisi
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

09:3717/01/2026, Cumartesi
AA
Sonraki haber
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 1 artarak 410 oldu.
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 1 artarak 410 oldu.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un verileri yayımlandı. Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 10-16 Ocak tarihlerinde bir önceki döneme göre 1 artarak 410 oldu.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 68 azaldı.

Perşembe gününü 63,08 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 63,55 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 59,22 dolar düzeyinde kapattı.

WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 58,86 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

#Baker Hughes
#ABD
#Petrol
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA AÇIKLAMALASI! Emekliye 20 bin TL taban maaş ne zaman yatacak? Tabloya bak öğren listede maaşını öğren