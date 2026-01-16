Brent petrolün varili 63,04 dolardan işlem görüyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki gösterilere ilişkin "infazların durdurulduğu" yönündeki açıklamaları, piyasalarda Washington'un kısa vadede Tahran'a karşı doğrudan askeri adım atmayacağı veya sert yaptırımlara yönelmeyeceği beklentisini güçlendirdi. Bu gelişme, İran kaynaklı bir gerilimin petrol üretimi ya da Hürmüz Boğazı gibi kritik sevkiyat hatlarında aksamalara yol açabileceği endişelerini azalttı.

"Böyle bir durum söz konusu olursa çok sert önlemler alırız."

"Böyle bir durum söz konusu olursa çok sert önlemler alırız."

Öte yandan, OPEC, çarşamba günü yaptığı açıklamada, petrol arz ve talebinin 2026'da dengeli kalmasının beklendiğini, talep artışının ise 2027'de bu yıla benzer bir hızda süreceği bildirdi.

ABD ile Venezuela arasındaki temaslara ilişkin verilen olumlu mesajlar da fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu. Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir imza töreninde, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile iyi çalıştıklarını ve ikili ilişkiler konusunda olumlu bir zeminin bulunduğunu söyledi. Trump, daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rodriguez ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde petrol, madenler, ticaret ve ulusal güvenlik başta olmak üzere birçok konunun ele alındığını kaydetti.