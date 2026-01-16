Brent petrolün varili 63,04 dolardan işlem görüyor

Yeni Şafak
11:0516/01/2026, Cuma
AA
Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 63,04 dolardan işlem görüyor
Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.21 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,06 azalarak 63,04 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 58,86 dolardan alıcı buldu.

Dün 65,85 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 63,08 dolardan tamamladı.

Fiyatlardaki kısmi düşüşte, ABD'nin İran'a yönelik olası askeri müdahalesine ilişkin risklerin azalmasıyla arz tarafına yönelik endişelerin zayıflaması etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki gösterilere ilişkin "infazların durdurulduğu" yönündeki açıklamaları, piyasalarda Washington'un kısa vadede Tahran'a karşı doğrudan askeri adım atmayacağı veya sert yaptırımlara yönelmeyeceği beklentisini güçlendirdi. Bu gelişme, İran kaynaklı bir gerilimin petrol üretimi ya da Hürmüz Boğazı gibi kritik sevkiyat hatlarında aksamalara yol açabileceği endişelerini azalttı.

Trump, daha önce CBS News'e verdiği mülakatta, bazı göstericilerin idam edilebileceğine yönelik haberler üzerine,
"Böyle bir durum söz konusu olursa çok sert önlemler alırız."
ifadesini kullanmış, ABD'nin İran'daki göstericilere desteğinin askeri adımlarla sınırlı olmadığını, ekonomik seçenekler ve diğer seçeneklerin de masada bulunduğunu belirtmişti.

Uzmanlar, İran'da yaşanabilecek olası siyasi çalkantıların petrol piyasalarında oynaklığı artırabileceğine dikkati çekerek, arz kesintisi ihtimalinin fiyatlar üzerinde dalgalanmaya yol açabileceğini ifade etti.

Öte yandan, OPEC, çarşamba günü yaptığı açıklamada, petrol arz ve talebinin 2026'da dengeli kalmasının beklendiğini, talep artışının ise 2027'de bu yıla benzer bir hızda süreceği bildirdi.

ABD ile Venezuela arasındaki temaslara ilişkin verilen olumlu mesajlar da fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu. Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir imza töreninde, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile iyi çalıştıklarını ve ikili ilişkiler konusunda olumlu bir zeminin bulunduğunu söyledi. Trump, daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rodriguez ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde petrol, madenler, ticaret ve ulusal güvenlik başta olmak üzere birçok konunun ele alındığını kaydetti.

Brent petrolde teknik olarak 64,79 dolar direnç, 58,44 dolar destek seviyesi olarak izleniyor.




#ABD
#Batı Teksas türü
#Brent petrol
#İran
