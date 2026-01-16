2025 bütçe açığı öngörülen rakamın altında

Türkiye ekonomisinin 2025 yılı mali görünümü netleşti. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, merkezi yönetim bütçesi aralık ayında 528,1 milyar TL, 2025 yılının tamamında ise 1 trilyon 799 milyar 130 milyon TL açık verdi. Böylece gerçekleşen yıl sonu bütçe açığı, hükümetin Orta Vadeli Program’da (OVP) 2 trilyon 208 milyar TL olarak revize ettiği tahminin oldukça altında kaldı. Bu durum, kamu maliyesinde öngörülenden daha sıkı bir disiplin uygulandığını gösterdi.

TOPLAM GELİR KATLANDI

2025 yılında devletin kasasına giren toplam gelir, 2024'e kıyasla yüzde 48 artarak 12,8 trilyon TL’ye ulaştı. Elde edilen artışta vergi tahsilatı etkili oldu. Vergi gelirleri yüzde 51,3 yükselişle 11 trilyon 49 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Tahsilat oranında da bütçe öngörüsünün yüzde 99,2’sine ulaşılarak hedefler tutturuldu. Gelir Vergisi yüzde 84,2 ile zirveye yerleşirken, harçlar yüzde 62,5 ve Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) yüzde 60,6 artış gösterdi.

FAİZ GİDERİ 2 TRİLYON LİRA

Bütçe giderleri, enflasyonist baskılara rağmen gelir artışının gerisinde kalarak yüzde 35,7 oranında arttı ve 14,6 trilyon TL olarak kayıtlara geçti. Aralık ayında, yıl sonu kapatma işlemleri ve kamu hakediş ödemeleri nedeniyle giderlerde yüzde 4,8’lik sınırlı bir yükseliş yaşandı. 2025 yılındaki toplam harcamaların içerisinde faiz giderleri ise 2024'e kıyasla yüzde 61,7 artarak 2 trilyon 54 milyar lirayı buldu.











