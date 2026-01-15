İstanbul'un kuzeyinde yeni bir şehir yükseliyor

"Zemini sağlam, deprem riski yok, gelecek vadeden bir bölge"





Bölgede uzun yıllardır faaliyet gösteren gayrimenkul uzmanı Ebubekir Yıldırım, Yenişehir’in taşıdığı potansiyele dikkat çekerek, "İstanbul’a yeni bir şehir kuruluyor. 40’ıncı ilçe deniliyor buna da. İsmi Yenişehir. Gördüğünüz gibi burada çok gelişmiş bir imar planı var. 50-55 metrelik caddeler, geniş sokaklar, sosyal ve kültürel yaşam alanları İstanbul’da artık bulunamayan düzenli şehir hayatı burada sunuluyor. Kuzey Marmara Otoyolu, Nakkaş bağlantısı, Kanal İstanbul hattı, Hacımaşlı, Baklalı ve Dursunköy konutlarıyla birlikte burası yeni bir yaşam alanı haline geliyor. İstanbul’da trafik ve yaşam kalitesi her geçen gün zorlaşıyor. Burada ise planlı bir şehirleşme var. Ayrıca deprem gerçeğini de unutmamak lazım. Bu bölgenin zemini Trakya hattına uzanan sağlam bir yapıya sahip. Yeni yapılan devlet projeleri de zaten depreme dayanıklı, kaliteli yapılar olarak yükseliyor. Havalimanına yakınlık, yeni alışveriş merkezleri, yat limanı projeleri, Karaburun bağlantı yolları Arnavutköy bu açıdan hem yatırıma hem de ticarete çok uygun, gelecek vadeden bir bölge" ifadelerini kullandı.