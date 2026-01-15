Yeni Şafak
TÜİK: Hizmet üretimi kasımda arttı

15/01/2026, Perşembe
DHA
TÜİK, Kasım 2025 dönemine ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayında hizmet üretiminin yıllık yüzde 4; aylık yüzde 0,2 arttığını açıkladı.

TÜİK, Kasım 2025 dönemine ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; hizmet üretimi kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4 arttı.

Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 1,6, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 7,2, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 8,7, gayrimenkul hizmetleri yüzde 3, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 1,7, idari ve destek hizmetleri yüzde 5,1 arttı.

Kasım ayında hizmet üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,9 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,2 azaldı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 1,5 azaldı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 3,7 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 1,5 arttı, idari ve destek hizmetleri yüzde 0,1 arttı.



