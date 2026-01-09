Yeni Şafak
TÜİK güncel verileri açıkladı: Sanayi üretimi kasımda arttı

10:279/01/2026, Cuma
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayına ilişkin sanayi üretim verilerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre sanayi üretimi kasımda aylık yüzde 2,5, yıllık yüzde 2,4 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayına ilişkin sanayi üretim verilerini açıkladı. Açıklanan güncel verilere göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 2,4 arttı.


Sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2025 yılı Kasım ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,7 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,0 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Kasım ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,8 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,1 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,5 azaldı.



#TÜİK
#sanayi
#Sanayi üretimi
