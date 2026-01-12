Yeni Şafak
TÜİK: İnşaat maliyeti yıllık yüzde 23 aylık yüzde 1 oranında arttı

12:2712/01/2026, Pazartesi
DHA
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayında inşaat maliyetinin yıllık yüzde 23,93, aylık yüzde 1,14 arttığını açıkladı.

TÜİK, Kasım 2024 dönemine ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,14 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,93 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,70 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,12 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 20,48 arttı, işçilik endeksi yüzde 30,98 arttı.


Öte yandan bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,14 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,50 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,69 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,17 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 20,03 arttı, işçilik endeksi yüzde 30,37 arttı.


Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi de bir önceki aya göre yüzde 1,14 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,33 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,72 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,04 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 21,90 arttı, işçilik endeksi yüzde 33,14 arttı.





