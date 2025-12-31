Yeni Şafak
TÜİK: Hizmet üretici fiyatları kasımda azaldı

12:5731/12/2025, Çarşamba
DHA
Kasım 2025 dönemine ilişkin hizmet üretici fiyat endeksi verileri belli oldu
Kasım 2025 dönemine ilişkin hizmet üretici fiyat endeksi verileri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), hizmet üretici fiyatlarının kasım ayında yıllık yüzde 34,93 arttığını; aylık yüzde 0,70 azaldığını açıkladı.

TÜİK, Kasım 2025 dönemine ilişkin hizmet üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; hizmet üretici fiyatları, kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,70 azalış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 34,07 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,93 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 37,71 artış gösterdi. Bir önceki yılın aynı ayına göre; ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 31,51 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 36 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 35,19 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 42,22 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 39,35 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 38,49 artış gerçekleşti. Bir önceki aya göre; ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 0,09 azalış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 1,91 azalış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 2,15 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 8,57 azalış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 0,75 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 1,29 azalış gerçekleşti.



