Memur zammında hesap değişti: %18,84 + 1000 TL formülü masada! İşte meslek meslek yeni maaşlar

Teknik hizmetlerde görev yapan bir Mühendis (1/4) 92.932,88 TL, lise mezunu bir Teknisyen (11/1) ise 64.823,65 TL maaş alacak. Akademik kadrolarda Profesör (1/4) maaşı 132.325,96 TL, Araştırma Görevlisi (7/1) maaşı ise 87.694,41 TL olarak hesaplanıyor.





Hukuk ve din hizmetlerinde ise Avukat (1/4) maaşının 87.365,23 TL'ye, Vaiz (1/4) maaşının ise 75.957,77 TL'ye çıkması bekleniyor.





Not: Hesaplamalarda iki çocuklu ve eşi çalışmayan memur kriterleri baz alınmış olup, 1000 TL'lik ilave ödeme ayrıca eklenecektir.)