Memur zammında hesap değişti: %18,84 + 1000 TL formülü masada! İşte meslek meslek yeni maaşlar

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü 5 Ocak’ta açıklanacak kritik enflasyon verisine çevrildi. 5 aylık farkın kesinleşmesiyle birlikte zam oranında tablo netleşmeye başlarken, hesaplamalar 'yüzde 18,84 artış + 1000 TL seyyanen zam' formülü üzerinde yoğunlaştı. Bu senaryoya göre en düşük memur maaşı 61 bin lira sınırını aşacak. Peki, hangi meslek grubu yeni yılda ne kadar maaş alacak? Öğretmen, polis, hemşire ve doktor maaşları kaç TL oluyor? İşte kuruşu kuruşuna hesaplanan yeni zamlı maaş tablosu ve detaylar...
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü kulağı 5 Ocak Pazartesi günü Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı kritik enflasyon verisine çevrildi. Yılın ikinci yarısındaki 5 aylık enflasyon farkı ile şimdiden yüzde 17,57'lik kümülatif zammı cebine koyan memurlar için nihai oran, Aralık ayı enflasyonu ile belli olacak.
ZAM ORANINDA İBRELER NEYİ GÖSTERİYOR?
Şu ana kadar açıklanan Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım verileriyle 5 aylık enflasyon yüzde 11,21 seviyesine ulaştı. Bu tablo, memura yüzde 5,91'lik enflasyon farkı ve yüzde 11'lik toplu sözleşme ile toplamda %17,57'lik bir zammı garantiledi.
Ancak piyasalar, 5 Ocak'ta açıklanacak aylık enflasyonun yüzde 1,08 civarında gelmesini bekliyor. Bu beklentinin gerçekleşmesi durumunda 6 aylık enflasyon yüzde 12,40'a ulaşacak ve memurun alacağı toplam zam oranı (enflasyon farkı dahil) %18,84 olacak. Yıl sonu enflasyonunun yüzde 31 seviyelerinde gerçekleşmesi durumunda ise bu oran yüzde 18,79 olarak hesaplanıyor.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 61 BİN TL'Yİ AŞACAK
Mevcut durumda 50 bin 503 TL olan en düşük memur maaşı için hesaplar güncellendi. Yüzde 18,84'lük zam senaryosu ve 1000 TL'lik seyyanen artışın eklenmesiyle en düşük memur maaşının 61 bin 17 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Eğer zam oranı yüzde 18,79'da kalırsa, bu rakam 60 bin 992 TL olarak bordrolara yansıyacak.
MESLEK MESLEK YENİ MAAŞ LİSTESİ
Piyasa beklentisi olan %18,84'lük artışın gerçekleşmesi durumunda, çeşitli kademelerdeki memurların tahmini maaşları şu şekilde güncellenecek:
Üniversite mezunu bir Şube Müdürü'nün (1/4) maaşı 91.101,56 TL'ye ulaşırken, üniversite mezunu bir Memur (9/1) 62.530,04 TL maaş alacak. Eğitim camiasında ise Uzman Öğretmen (1/4) maaşının 80.533,11 TL, Öğretmen (1/4) maaşının ise 72.665,91 TL olması öngörülüyor.
Emniyet teşkilatında Başkomiser (3/1) maaşı 88.523,92 TL'ye, Polis Memuru (8/1) maaşı ise 80.911,03 TL'ye yükselecek. Sağlık sektöründe 1/4 derecesindeki bir Uzman Doktor 149.879,82 TL ile listenin zirvesinde yer alırken, üniversite mezunu bir Hemşire (5/1) 73.394,40 TL seviyesini görecek.
Teknik hizmetlerde görev yapan bir Mühendis (1/4) 92.932,88 TL, lise mezunu bir Teknisyen (11/1) ise 64.823,65 TL maaş alacak. Akademik kadrolarda Profesör (1/4) maaşı 132.325,96 TL, Araştırma Görevlisi (7/1) maaşı ise 87.694,41 TL olarak hesaplanıyor.
Hukuk ve din hizmetlerinde ise Avukat (1/4) maaşının 87.365,23 TL'ye, Vaiz (1/4) maaşının ise 75.957,77 TL'ye çıkması bekleniyor.
Not: Hesaplamalarda iki çocuklu ve eşi çalışmayan memur kriterleri baz alınmış olup, 1000 TL'lik ilave ödeme ayrıca eklenecektir.)
MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN 3 FARKLI SENARYO
Memur emeklileri de yeni zammı bekliyor. Yüzde 18,79'luk zam senaryosunda, 1000 TL'lik seyyanen artışla birlikte en düşük emekli maaşının 22 bin 672 TL'den 27 bin 911 TL'ye çıkması bekleniyor.
Zam oranının yüzde 18,84 olması durumunda bu rakam 27 bin 943 TL'ye yükselirken, daha düşük bir oran olan yüzde 17,79'luk senaryoda maaş 27 bin 705 TL seviyesinde kalacak.