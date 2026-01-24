PKK/YPG'ye verilen süre doldu: Suriye'de şimdi neler olacak, ateşkes uzatılacak mı?

Suriye ile terör örgütü PKK/YPG arasında yapılan 4 günlük ateşkes süresi doldu. Ateşkesin uzatıldığı yönündeki iddialara Şam yönetiminden yalanlama geldi. Suriye Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü YPG'nin kendince Suriye devletini zor durumda bırakmak amacıyla ateşkes sürecinin uzatıldığına dair iddialar yaydığını belirtti.
Dışişleri Bakanlığı Arap Ülkeleri İşleri Müdürü Muhammed Taha el-Ahmed, Suriye resmi haber ajansı SANA'ya yaptığı açıklamada, Haseke vilayetinin geleceğiyle ilgili terör örgütü YPG'ye verilen sürenin uzatıldığına dair iddiaları yalanladı.
Suriye'nin birliğini ve Suriye halkının haklarını korumak üzere hukuku uygulamak için diyalog ve ateşkes seçeneklerine açık olduklarının altını çizen Ahmed, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ateşkesin sürekli olarak ihlal edilmesi ve Suriye yönetimi tarafından sunulan önerilere yanıt verilmemesi, YPG içindeki bölünmeleri ve dar partizan çıkarlar doğrultusunda ulusal kararı alma gücünün kendilerinden alındığını gösteriyor."
Suriye'de tüm ağır, hafif ve orta silahların Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı kontrolü altında olması gerektiğini belirten Ahmed, "Bu iki kurum dışında herhangi bir silahlı oluşuma ihtiyaç yoktur. Nitekim Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı, hem dış hem de iç tehditlere karşı gerekli korumayı sağlar." diye konuştu.
ŞAM İLE SDG ARASINDA 4 GÜNLÜK ATEŞKES
Suriye Cumhurbaşkanlığının resmi haber ajansı SANA'da yayımlanan açıklamada, hükümet ile terör örgütü YPG arasında Haseke vilayetinin geleceğine ilişkin bir dizi konuda mutabakata varıldığı belirtilmiş, örgütün işgal ettiği bölgelerin entegrasyonuna yönelik ayrıntılı bir plan hazırlanması ve istişarelerin yürütülmesi amacıyla YPG'ye 4 günlük süre tanındığı kaydedilmişti.