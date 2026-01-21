Şara'dan 4 gün süre

Suriye Devlet Başkanlığı, bölgede yaşanan çatışmaların durdurulması için terör örgütü PKK/SDG ile anlaşmaya varıldığı, Haseke’nin geleceğiyle ilgili çeşitli konularda anlaşıldığını açıkladı. Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Devlet Başkanlığı, SDG'ye kontrolü altındaki bölgelerin pratik entegrasyonuna yönelik ayrıntılı bir plan üzerinde istişarede bulunması için 4 gün süre verdi. Başkanlık, "şartların yerine getirilmesi halinde Suriye güçlerinin Haseke ve Kamışlı şehir merkezlerine girmeyeceğini ve dış mahallelerde kalacağını" belirtti. Kamışlı kenti de dahil olmak üzere Haseke’nin barışçıl entegrasyonuna ilişkin zaman çizelgesi ve ayrıntıların daha sonra ele alınacağı kaydedildi. Açıklamada ayrıca "Suriye askeri güçlerinin Kürt yerleşimlerine girmeyeceğinin ve anlaşma uyarınca bölge sakinlerinden oluşan yerel güvenlik güçleri dışında bu köylerde hiçbir silahlı gücün bulunmayacağının teyit edildiği" belirtildi.





İSİM LİSTESİ VERECEK

SDG elebaşı Mazlum Abdi'nin "Savunma Bakan Yardımcılığı için SDG'den bir aday göstereceği, ayrıca Haseke Valiliği için bir aday, Halk Meclisinde temsil edilmek üzere isimler ve Suriye devlet kurumlarında istihdam edilmek üzere liste sunacağı" ifade edildi. "Her iki tarafın da SDG'nin tüm askeri ve güvenlik güçlerinin Savunma ve İçişleri bakanlıklarına entegre edilmesi konusunda mutabık kalındığı" belirtilen açıklamada, "detaylı entegrasyon mekanizması üzerinde görüşmelerin devam ettiği dile getirildi. SDG kontrolündeki bölgelerde bulunan sivil kurumların da Suriye hükümet yapısına entegre edilmesi bekleniyor. “Kürtlerin dilsel, kültürel ve vatandaşlık haklarına ilişkin 13 sayılı kararnamenin uygulanacağı” vurgulanan açıklamada, bunun "ulusal ortaklığa dayalı ve tüm bileşenlerinin haklarını garanti altına alan birleşik ve güçlü bir Suriye'nin inşasına yönelik ortak kararlılığı yansıttığı" vurgulandı. Söz konusu anlaşmanın uygulanmasına dün saat 20.00'de başlandı.





Kullanım tarihi bitti

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, PKK/YPG’nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) terör örgütü DEAŞ’a karşı güç olarak kullanılmasının büyük ölçüde sona erdiğini açıkladı. “Suriye artık terörle mücadelede ABD ile işbirliği yapacak, tanınmış bir merkezi hükümete sahiptir” diyen Barrack şunları kaydetti: “Şu anda Suriye'deki Kürtler için en büyük fırsat, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliğindeki yeni hükümetin geçiş sürecinde yatmaktadır.”



