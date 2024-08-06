Instagram'a 3 maddelik ültimatom

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin şehit edilmesinin ardından Türkiye’den yapılan birçok paylaşıma karartma uygulayan Instagram’a hâlâ erişim engeli uygulanıyor. Bu nedenle Instagram ve yetkililer arasındaki görüşmeler de devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri ile platform temsilcileri arasında dün sorunun çözümü noktasında yeni bir toplantı yapıldı.





BEKLENTİLER İLETİLDİ

Platformun erişime yeniden açılabilmesi için Türkiye’nin beklentileri iletildi. Görüşmeden PKK’nın sosyal medyadaki yayınlarının düzenlenmesine ilişkin olumlu sonuç aldı. Bu çerçevede yetkililer, terörün propagandasının önlenmesi de dahil Instagram’a 3 maddelik bir şart koştu.





PKK İÇERİKLERİ KALKSIN

Terör örgütü PKK’nın Türkiye’nin kırmızı çizgisi olduğu belirtilerek PKK lehine içeriklerin kaldırmasındaki sorunların acilen giderilmesi ve bu konuda hassasiyet gösterilerek daha aktif ve hızlı tutum alınması istendi. Edinilen bilgilere göre, Instagram yetkilileri Türkiye’nin, PKK konusundaki şartını kabul etti.





TÜKETİCİ HAKLARI DİĞER ÇİZGİ

Türkiye’nin düzeltilmesini talep ettiği başlıklar arasında platformda tüketici haklarına dikkat edilmesi konusu da yer aldı. Bunun yanı sıra kullanıcıların paylaşımlarının kişisel ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtilirken katalog suçlarda içeriklerin de hızla kaldırılması gündeme getirildi.





Açılsa da mutlaka denetim yapılmalı

Orhan Toker

Türkiye 57,1 milyon kullanıcısıyla, dünyada en fazla Instagram kullanan beşinci ülke. Instagram kapalı kaldığı her gün zarara uğruyor. Türkiye’den kazandığı reklam gelirlerinden vazgeçmek zorunda kalan Meta Şirketi, Türkiye ile katalog suçlar konusunda anlaşmazsa Instagram Türkiye pazarını tamamen kaybetme riski ile karşı karşıya. Dijital İçerik Üreticisi Orhan Toker, “Instagram Türkiye'de birden fazla hesaplı kullanıcılar da dahil 80 milyon kullanıcıya sahip. Meta için bu çok ciddi bir rakam. Gerekli şartları sağlayacaktır. Ancak Meta'nın denetlenmesi gereken çok sorunlu yönleri var. Örneğin gizlilik ihlalleri, çocukların karşısına kasıtlı cinsel içerik çıkarma, 13 yaşından küçük çocukları platforma kabul etme, haksız sansür, LGBT desteği ve sosyal yönlendirme. Instagram erişime açılsa bile bu konularda mutlaka denetim yapılmalı” dedi.





GİZLİLİK İHLALİ YAPIYOR

Toker, Instagram’ın gizlilik ihlalinde bulunarak, profilleri iş ortakları ile paylaştığını söyledi. Toker, “Instagram’a yüklediğiniz tüm içerikler bir hareket olarak kabul ediliyor. Instagram, profil gizli de olsa bunu iş ortakları ile paylaşabiliyor. Bunlara yapay zekanın da erişimi oluyor ve yapay zekayı kötü amaçlı kullanan kişiler bu görsellerden uygunsuz içerik elde edebiliyor” dedi. Algoritmanın çocukların karşısına kasıtlı olarak cinsel içerik çıkardığını belirten Toker, “Bu konuyla ilgili geçtiğimiz yıl Meta’nın sahibi yargılandı ve suçlamaları kabul etti. Çocuklar Instagram’ı kullanmaya başladıklarında, birkaç video kaydırdıktan sonra karşılarına yarı çıplak erkek ya da kadın fotoğrafları çıkmaya başlıyor. Bu da kasıtlı olarak yapılıyor” diye konuştu.





YEREL KURALLAR DİKKATE ALINMALI

13 yaşından küçük çocukların platforma kabul edilmemesi gerektiğini vurgulayan Toker, çocukların doğum tarihlerini olduğundan büyük girerek hesap açtıklarını ancak algoritmanın bunu algıladığını ve buna rağmen herhangi bir kısıtlama getirmediğini söyledi. Toker, “Genelde sapkın örgütlerin yanında yer alıyor. Çocukları kötü içerikten korumak için hazırlanan içerikleri ise topluluk kurallarına aykırı diyerek kaldırıyor. Kendi topluluk kurallarına uymayan her şeyi kısıtlıyor. Oysa her ülkenin kendi kuralları vardır. Bunların sansürlenmemesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.



