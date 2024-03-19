Irak ile 25 maddelik mutabakat

Türkiye, Irak'ta PKK'yı bitirme stratejisi için düğmeye bastı. Geçtiğimiz hafta Irak'ta yapılan toplantının ardından 7 maddelik sonuç bildirisi yayınlanmıştı. Irak'taki zirvede iki ülke arasındaki ilişkilerin yapısal çerçevesini oluşturmak, düzenli temas mekanizmaları tesis etmek amacıyla mutabakat metni üzerinde çalışılmasına kararı verildi. Önümüzdeki hafta ise Irak heyeti Türkiye'ye gelecek ve mutabakat zaptı üzerinde çalışılacak. Türkiye ile Irak arasında terörle mücadele, ticaret, tarım, enerji, su, sağlık ve ulaştırma alanlarında ortak komite kurulması kararlaştırıldı. Irak heyetinin önümüzdeki hafta gerçekleşmesi planlanan ziyaretinde, iki ülke arasındaki güvenlik konuları netlik kazanacak. Terör örgütü PKK ile mücadele için atılacak adımlar karara bağlanacak. Mutabakat zaptının en az 25 maddeden oluşması bekleniyor.

MÜHİMMAT DEPOLARI BOŞALTILACAK

Irak ile ortak operasyonun nasıl olacağı Ankara'daki zirvede netleşecek. Türkiye ile Irak heyeti, hem masada hem de sahada Irak’ın kuzeyinde PKK'nın bulunduğu ettiği alanların tespitini yapacak ve örgütün bölgeden çıkarılıp etkisiz hale getirilmesini planlayacak.Yapılması beklenen operasyonla Irak'ta PKK'nın kontrolünde olan başta Kandil, Sincar, Mahmur, Süleymaniye ve Gara bölgelerindeki kontrol noktaları öncelikli olacak. PKK'nın dağlık bölgeden düz araziye inmesi hedeflenecek. Böylece PKK köşeye sıkıştırılıp temizlenecek. İran-Irak sınırı da terörden arındırılarak güvenli hale gelecek. PKK'nın ileri teknolojili silah, mühimmat deposu Süleymaniye'deki depoların boşaltılması ve terörden temizlenmesi sağlanacak.

İLİŞKİLERE YENİ İVME

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nisan ayında yapacağı Irak ziyaretinde tüm bu konuların netlik kazanarak yazılı metin haline getirilmesi bekleniyor. Erdoğan'ın 12 yıl aranın ardından yapacağı ziyarette iki ülke arasındaki ilişkilerde sıçrama yaşanacak.

IRAK DA KARARLI

Öte yandan Irak tarafı da PKK ile mücadelede kararlı. Türkiye'nin Pençe Kilit Operasyonları’na tepki göstermeyen Irak hükümeti de PKK’dan kurtulmak istiyor. Türkiye'de altyapısı oluşturulacak olan terörle mücadele metni Irak hükümetinin onayının ardından Meclis'e gönderilecek. Meclis'in onaylamasının ardından da terör örgütüne yönelik operasyonlar başlayacak.







