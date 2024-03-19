|
Gündem

Irak ile 25 maddelik mutabakat

Irak’ın kuzeyindeki PKK terörünü bitirme konusunda anlaşan Türkiye ve Irak atılacak adımlara odaklandı. Önümüzdeki günlerde de Bağdat’tan Ankara’ya bir heyet geliyor. PKK’nın bölgeden nasıl çıkarılacağının planlanacağı toplantıda Türkiye ile Irak arasında en az 25 maddelik bir mutabakat zaptı hazırlanacağı belirtiliyor.

Nur Banu Aras
Nur Banu Aras
04:00 - 19/03/2024 Salı
Güncelleme: 02:46 - 19/03/2024 Salı
Yeni Şafak
Irak'ın başkenti Bağdat'ta 14 Mart’ta yapılan Güvenlik Konusunda Bakan Düzeyli Toplantı’ya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Irak Savunma Bakanı Sabit Rıza El Abbasi katılmıştı.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta 14 Mart’ta yapılan Güvenlik Konusunda Bakan Düzeyli Toplantı’ya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Irak Savunma Bakanı Sabit Rıza El Abbasi katılmıştı.

Türkiye, Irak'ta PKK'yı bitirme stratejisi için düğmeye bastı. Geçtiğimiz hafta Irak'ta yapılan toplantının ardından 7 maddelik sonuç bildirisi yayınlanmıştı. Irak'taki zirvede iki ülke arasındaki ilişkilerin yapısal çerçevesini oluşturmak, düzenli temas mekanizmaları tesis etmek amacıyla mutabakat metni üzerinde çalışılmasına kararı verildi. Önümüzdeki hafta ise Irak heyeti Türkiye'ye gelecek ve mutabakat zaptı üzerinde çalışılacak. Türkiye ile Irak arasında terörle mücadele, ticaret, tarım, enerji, su, sağlık ve ulaştırma alanlarında ortak komite kurulması kararlaştırıldı. Irak heyetinin önümüzdeki hafta gerçekleşmesi planlanan ziyaretinde, iki ülke arasındaki güvenlik konuları netlik kazanacak. Terör örgütü PKK ile mücadele için atılacak adımlar karara bağlanacak. Mutabakat zaptının en az 25 maddeden oluşması bekleniyor.

MÜHİMMAT DEPOLARI BOŞALTILACAK

Irak ile ortak operasyonun nasıl olacağı Ankara'daki zirvede netleşecek. Türkiye ile Irak heyeti, hem masada hem de sahada Irak’ın kuzeyinde PKK'nın bulunduğu ettiği alanların tespitini yapacak ve örgütün bölgeden çıkarılıp etkisiz hale getirilmesini planlayacak.Yapılması beklenen operasyonla Irak'ta PKK'nın kontrolünde olan başta Kandil, Sincar, Mahmur, Süleymaniye ve Gara bölgelerindeki kontrol noktaları öncelikli olacak. PKK'nın dağlık bölgeden düz araziye inmesi hedeflenecek. Böylece PKK köşeye sıkıştırılıp temizlenecek. İran-Irak sınırı da terörden arındırılarak güvenli hale gelecek. PKK'nın ileri teknolojili silah, mühimmat deposu Süleymaniye'deki depoların boşaltılması ve terörden temizlenmesi sağlanacak.

İLİŞKİLERE YENİ İVME

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nisan ayında yapacağı Irak ziyaretinde tüm bu konuların netlik kazanarak yazılı metin haline getirilmesi bekleniyor. Erdoğan'ın 12 yıl aranın ardından yapacağı ziyarette iki ülke arasındaki ilişkilerde sıçrama yaşanacak.

IRAK DA KARARLI

Öte yandan Irak tarafı da PKK ile mücadelede kararlı. Türkiye'nin Pençe Kilit Operasyonları’na tepki göstermeyen Irak hükümeti de PKK’dan kurtulmak istiyor. Türkiye'de altyapısı oluşturulacak olan terörle mücadele metni Irak hükümetinin onayının ardından Meclis'e gönderilecek. Meclis'in onaylamasının ardından da terör örgütüne yönelik operasyonlar başlayacak.



#Diplomasi
#Irak
#PKK
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ezan saatleri | İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa il il diyanet iftar vakitleri