Irak’la suda yeni dönem

Görüşmede terörle mücadele ve petrol naklinin yanı sıra Fırat-Dicle’nin suları da masaya yatırıldı. Kuraklık nedeniyle suyun verimli kullanılması gerektiği mesajı verilirken, geçen ağustos ayında kurulan komitenin çalışmaları ele alındı. Edinilen bilgilere göre, iki ülke arasında suyun paylaşımına ilişkin miktar belirlenmesi dönemi kapandı. Buna gerekçe olarak, miktarı giderek azalan suyun ne düzeyde olacağının öngörülememesi gösterildi. Teknik ekiplerin temas halinde kalması yönünde mutabakata varıldı. Taraflar, petrol akışı sağlanmayan Kerkük-Ceyhan Petrol Boru Hattı’nı da gündemine aldı. Türkiye, Irak tarafına petrol sevkiyatının yeniden başlamasına hazır olunduğunu, tüm planlamaların yapıldığını iletti. Irak tarafının konuyu ele alacağı öğrenildi.