Irak'taki terör bu yaz bitecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Irak sınırındaki terörün bu yaz çözüme kavuşacağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında toplandı. Külliye’deki yaklaşık 2,5 saat süren toplantı sonrasında açıklama yapan Erdoğan, bir önceki kabine toplantısının ardından yaptıkları çalışmaları özetledi.

ÇEMBERİ TAMAMLAMAK ÜZEREYİZ

Ardından terörle mücadeleye dair net mesajlar veren Erdoğan şunları söyledi: “Terörle mücadele sınırlarımızın içinde ve dışında önümüze çıkan engellere aldırmadan kararlıkla devam ettiriyoruz. Irak sınırlarımızı güven altına alacak çemberi tamamlamak üzereyiz. İnşallah bu yazın Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözüme kavuşturmuş olacağız.”

KORİDORDAKİ BOŞLUKLAR DOLACAK

“Suriye sınırlarımız boyunca 30-40 kilometre derinliğinde bir güvenlik koridoru oluşturma irademiz bakidir. Daha önceki harekatlarımızla bir kısmını zaten tesis ettiğimiz bu koridordaki boşlukları yeni adımlarla doldurmakta kararlıyız. Bölgedeki herkesi kendilerine de açıkça söylediğimiz bu güvenlik stratejimize saygılı olmaya davet ediyoruz. Aksi takdirde ortaya çıkacak gerilimlerin sebebi kendileri olacaktır.”

YENİ KÂBUSLAR YAŞATACAĞIZ

“Türkiye’yi güney sınırları boyunca kuracağı bir teröristanla dize getireceğini düşünenlere yeni kâbuslar yaşatacak hazırlıklarımız var. Ülkemizin ve milletimizin terörle mücadele hususundaki kararlılığını hala anlayamamış olanlara bu gerçeği kabul ettirene kadar şartları zorlamaktan geri durmayacağız.”

Hiçbiri güvende olmayacak

İsrail’in katliamlarına da tepki gösteren Erdoğan şunları söyledi: “İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü katliama kimlerin yol verdiği, destek sağladığı, seyirci kaldığı, hatta içten içe açıkça sevindiği ortadadır. Türkiye olarak diplomatik girişimlerimizle, insani yardımlarımızla, samimi haykırışlarımızla Gazeli kardeşlerimize destek olmaya çalışıyoruz. Şunu çok açık ve net ifade etmek isterim ki Türkiye, Gazze ve Filistin için elinden geleni yapmaktadır, yapmaya da devam edecektir. Ancak sorunun çözümü uluslararası düzeyde etkin ve kararlı bir anlayış birliğinin sağlanmasından geçiyor.”

İSLAM DÜNYASINA ÇAĞRI YAPTI

“Bilhassa İslam aleminin tıpkı bir duvarın tuğlaları gibi yekvücut olmasına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuluyor. Bu vahşete engel olması gereken uluslararası kurumların nasıl felç edildiğini, vahşeti sadece duyurmak isteyenlerin bile nasıl baskılandığını ‘siyofaşizim’ azgınlığının nasıl sınır tanımaz hale geldiğini anlatmaya gerek bile yok. Gazze’de temeli atılacak ilk Yahudi yerleşim binası, tek başına bu vahşetin sebebinin, başka hiçbir şey değil sadece hırsızlık, ahlaksızlık onursuzluk olduğunu göstermeye yetecektir. Filistin topraklarında 2. Dünya Savaşı’ndan beri süren sistematik gasp eylemlerini meşrulaştıran hiçbir ülkenin ve halkın geleceği güvende olmayacaktır.”

GÜÇLÜ OLMAK ZORUNDAYIZ

“Bugün Filistinliler için reva gördükleri cinayet ve hırsızlık eylemleri yarın kendilerine uygulandığında bu ülkelerin ve halkların kimseden yardım isteyecek yüzleri bile kalmayacaktır. Acı ama gerçek olan bu tespitin amacı, kimseyi tehdit etmek değil, sadece gelecekte neler yaşanacağını hatırlatmaktır. Türkiye ve Türk milleti olarak siyasetimizle, ekonomimizle, savunma sanayiimizle, ordumuzla, sosyal yapımızla ve kurumlarımızla güçlü olmazsak bizim başımıza gelecek olan da budur. Günübirlik sıkıntıların heyecanına kapılıp ülkemizin verdiği bu büyük mücadeleyi görmezden gelmek demek ülkeyi işte böyle bir girdabın içine atmak demektir.”

Mahmud Abbas.

Ankara'ya geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Külliye'de Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelecek. Erdoğan ve Abbas'ın, Gazze’de kalıcı ateşkesin bir an önce sağlanması, bağımsız Filistin Devleti’nin kurulması için siyasi sürecin başlatılabilmesi hususunda atılabilecek adımları ele alacağı öğrenildi.







