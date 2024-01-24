İran’la 2 yeni sınır kapısı: Reisi geliyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 4 Ocak’ta planlanan Türkiye ziyareti ülkesindeki patlamalar nedeniyle bugüne ertelenen İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi ağırlıyor. Erdoğan ve Reisi görüşmesinin ana gündem maddelerinden biri İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım olacak. Gazze'nin yanı sıra Irak, Suriye, Güney Kafkasya ve Afganistan gibi bölgesel konular da ele alınacak.

KÜLLİYE'DE İŞ BİRLİĞİ ZİRVESİ

Görüşmelerde terör örgütleriyle mücadele de gündeme gelecek. Türkiye ile İran 560 kilometrelik sınır komşusu. Türkiye, İran’dan PKK ve terör örgütü PKK'nın İran kanadı PJAK olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı ortak mücadeleyi etkin şekilde hayata geçirmesini istiyor. İki ülke arasında 2014 yılında kurulan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 8'inci toplantısı da bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak. 2012'de iki ülke arasında 22 milyar dolara ulaşan ticaret hacmi, yaptırımlar ve salgın nedeniyle son yıllarda azaldı. Türkiye ile İran arasındaki ticaret hacminin 30 milyar dolara çıkarılması için çalışılacak.

TERCİHLİ TİCARET GENİŞLETİLECEK

Reisi'nin Türkiye ziyareti kapsamında kültür, bilim, medya, içişleri, taşımacılık, ticaret ve ekonomi gibi alanlarda yaklaşık 10 anlaşma imzalanacak. İran ile Türkiye arasında Tercihli Ticaret Anlaşması kapsamında bazı ürünlerde kolaylık sağlanıyor. İran'ın Türkiye'nin 68 ürününü anlaşma kapsamından çıkarmasının ardından bunların tekrar anlaşmaya dahil edilmesi ve anlaşmanın da genişletilmesi bekleniyor. İran tarafının da onay vermesiyle Van'da 2 sınır kapısı daha açılacak. Türkiye ayrıca yaklaşık 2 yıldır Orta Asya'dan gelerek İran'dan transit geçen Türk taşımacılardan alınan akaryakıt fiyat farkının kaldırılmasını istiyor.











