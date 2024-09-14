Irkçılık adı altında Türk-Müslüman düşmanlığı yapılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14-28 Mayıs seçimlerinde karşısındaki adayın 3-5 oy uğruna ırkçılığın ve yabancı düşmanlığının adeta bayraktarlığını üstlendiğini dile getirdi. Maltepe'deki Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi 1. ve 2. Etap Eğitim- Öğretim Binaları Açılış Töreni'nde konuşan Erdoğan, “Türkiye'de ırkçılık adı altında çok açık bir Türk düşmanlığı, Müslüman düşmanlığı, topyekun Türkiye düşmanlığı yapılmaktadır. Bunların bir kısmı özellikle öne çıkan bazı şaibeli isimler apaçık bir ihanet içinde Türk düşmanlarının değirmenine su taşımaktadır” dedi.

NEFRET DALGASI PEŞİNDELER

Erdoğan, "Bırakın sosyal demokrasiyi, temel insani değerlerle bile bağdaşması mümkün olmayan faşizan bir dil kullandı. Muhalefet adayının nefret siyaseti karşısında yanındaki yöresindekiler arasında bir vicdan sahibi de çıkıp tek bir cümle kuramadı. İki hafta boyunca köpürtülen nefret siyasetini sessizce seyrettiler” dedi. Hükümet olarak nitelikli, öğrenmeye, araştırmaya hevesli, ülkemizi tanımak, Türk kültürünü ve dilini öğrenmek isteyen başarılı öğrencilerin Türk üniversitelerinde okumasını teşvik ettiklerini kaydeden Erdoğan, “Son yıllarda kökü dışarıda mahfiller tarafından körüklenen ırkçı faşizm ülkemizin bu gayretlerine sekte vurmaya başladı. Siyasette, medyada ve sosyal medyada bu mesele sürekli kaşınıyor. Gönül coğrafyamızdan gelen öğrencilere, turistlere, yatırımcılara karşı tam anlamıyla bir nefret dalgası oluşturulmak isteniyor." şeklinde konuştu.

198 ÜLKEDEN 340 BİN ÖĞRENCİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyada 7 milyonu aşkın uluslararası öğrenci olduğunu belirterek şöyle devam etti: "Amerika, İngiltere, Almanya, Fransa, Kanada, Avustralya gibi devletler her yıl yabancı öğrencilerden milyarlarca dolar para kazanıyor. Yani ortada bilime, araştırmaya, fikri sermayeye yapılan katkılar yanında ekonomik olarak da çok büyük bir kaynaktan bahsediyoruz. Biz de her yıl binlerce öğrenciyi yurt dışına eğitim için gönderiyoruz. Türkiye'de ise dünyanın 198 farklı ülkesinden yaklaşık 340 bin öğrenci var. Bu öğrencilerin yüzde 95'i kendi imkanlarıyla okuyor yani masraflarının tamamını kendi ceplerinden karşılıyor. Misafir öğrencilerin Türk ekonomisine yıllık katkısı 3 milyar dolar civarında. 2010'ların başında bu rakam yaklaşık 200 milyon dolar seviyesindeydi.”

SÖMÜRGECİLİK AYIBIMIZ YOK

Erdoğan, ülke ve millet olarak hiçbir zaman insanların derisinin rengine, yaşadığı yere, konuştuğu dile göre ayırt edilmediğini vurgulayarak "Biz asırlar boyunca 3 kıta 7 iklimde hükümranlık kurmasına rağmen tarihinde sömürgecilik ayıbı olmayan bir devletiz, böyle bir milletiz. Hiç kimse bu beyaz sayfaya leke bulaştıramaz" diye konuştu. Türkiye'nin marka eğitim kurumlarından biri olarak vurguladığı Marmara Üniversitesi'nin, uluslararası kimliğini güçlendirerek sürdüreceğine inandığını dile getiren Erdoğan, Marmara Üniversitesi'ndeki öğrencilik yıllarının ülkenin sancılı, belki de en kaotik yıllarına denk geldiğini söyledi.

SOKAKLARI YAKANLAR ÖZÜR DİLESİN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gezi olaylarıyla ilgili olarak özür beklediklerini söyleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yanıt verdi: “Şimdi bakıyorsunuz birileri çıkıyor sapla samanı karıştırarak bu meseleyi tekrar gündeme getirmeye çalışıyor. Türkiye'ye milyarlarca dolar faturası olan böyle bir kalkışma üzerinden kendilerince bir özür bahsi açıyorlar. Onlara şunu söylemek isterim. Evet, 11 sene sonra da olsa çok geç de olsa bu hadiseyle ilgili samimi nedamet cümlelerine ihtiyaç vardır. Gezi olayları sebebiyle çıkıp özür dilemesi gereken birileri varsa bunlar tabii ki demokrasiyi ve milli iradeyi savunanlar değildir. Tam tersine, bu hadisede asıl özeleştiri vermesi gerekenler, haftalarca sokakları ateşe, kaosa, gerileme, kargaşaya boğanlardır.”

ÇOK KATMANLI BİR SENARYONUN PARÇASI

Tarih bilen, ekonomi bilen, küresel siyaseti doğru okuyabilen herkes Gezi olaylarının birilerinin iddia ettiği gibi gençlerin heyecanına verilemeyecek kadar çok katmanlı bir senaryonun parçası olduğunu anlayacaktır. Kimse kusura bakmasın ama biz, bu gerçeklere gözlerimizi kapatamayız. Milleti ve milli iradeyi hedef alan bir kalkışmayı meşru bir demokratik eylem olarak göremeyiz. Gezi olaylarıyla ilgili tarih hükmünü vermiş, millet hükmünü vermiştir. Hepsinden öte bağımsız Türk mahkemeleri hükmünü vermiştir." Türk ekonomisinin en parlak dönemini yaşadığı günlerde alevlendirilen bu olaylarla ülkeye karşı büyük bir komplo kurulduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: "Birkaç tane ağacın taşınması bahane edilerek başlatılan Gezi olaylarının Türkiye'ye doğrudan maliyeti, 1,4 milyar dolardır. Dolaylı etkilerini de hesaba dahil ettiğimizde bu rakam ürkütücü seviyelere ulaşıyor."

Askeri kışlaydı

Bundan 43 yıl önce 1981 yılında şimdiki ismiyle Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun olduğunu hatırlatan Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: "Burası daha önce dün 44. yılını geride bıraktığımız 12 Eylül askeri darbesine başkanlık eden zatın ismini taşıyan bir askeri kışlaydı. Bu araziyi aldık. Her bakımdan parmakla gösterilecek bir eğitim öğretim külliyesi yapılması amacıyla Marmara Üniversitesi’ne tahsis ettik. Bundan 5 yıl önce 29 Kasım 2019 tarihinde külliyemizin temellerini bizzat attık. Marmara Denizi'ne hakim 2,5 hektarlık bir alan üzerinde konumlanan külliye projemizin 95 bin metrekare inşaat alanına sahip ilk etabını 2021 yılında tamamladık.”

12 MİLYAR LİRAYA MAL OLDU

İkinci etapta ise 167 bin metrekare inşaat alanına sahip yeni fakülteler ve sosyal tesisler bulunduğunu bildiren Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: “Bugün hem birinci hem ikinci etabın resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Külliyenin bu iki etabında altyapı ve çevre düzenlemeleriyle birlikte Mühendislik ve Teknoloji Fakülteleri, Atatürk Eğitim Fakültesi, Finansal Bilimler Fakültesi, İşletme Fakültesi, İktisat Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi ayrıca hangarlar, yemekhane, öğrenci merkezi, ısı ve trafo merkezleriyle diğer müştemilat yer alıyor. Toplamda 12 milyar liralık yatırımla hayata geçirdiğimiz bu muhteşem külliyemizle Türkiye'nin eğitim ve bilim alanındaki hedeflerimize biraz daha yaklaşıyoruz.”

Taha Akgül'ü kabul etti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kazandığı bronz madalyayla güreş kariyerini noktalayan Taha Akgül'ü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret etti. Akgül yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız makamında bizleri kabul etti. Kendileriyle güreş üzerine sohbetimiz oldu ve kariyer hedeflerimiz için güzel bir teveccühte bulundu. Olimpiyat madalyalarımızın olduğu tabloyu hediye ettik. Kendisinden Allah razı olsun, her zaman güreş adına desteklerini hissediyoruz" ifadelerini kullandı.

Sakarya Zaferi tebriği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümünü tebrik etti. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Mücadele'mizin en kritik safhasında kazanılan, Büyük Zafer'e giden yolu açan Sakarya Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümünü tebrik ediyor, Gazi Mustafa Kemal'i ve Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını rahmetle, minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gençler bizim umudumuz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin Koceli'de düzenlediği İnsan Hakları Eğitim Kampı'ndaki gençlere telefonla hitap etti. Erdoğan, "Sizler bizim geleceğimizsiniz, umudumuzsunuz. Bu umudu inşallah geleceğe taşıyacak olan sizlersiniz. Şu anda kimlerle ne gibi bir mücadele verdiğimizi, verdiğinizi sizler de gayet iyi biliyorsunuz. Dolayısıyla ben siz gençlerimizle iftihar ediyorum. Sizlerle, özellikle geleceğin Türkiye'sini çok çok muhteşem bir şekilde inşa edeceğimize ilişkin inancım her geçen gün daha da artıyor" dedi.











