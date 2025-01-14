Türk Yahudi Toplumunun Hahambaşısı Rav İsak Haleva, İstanbul’da yaşamını yitirdi.





2002 yılından beri hahambaşılık görevini yürüten 84 yaşındaki Haleva’nın ölüm haberini Şalom Gazetesi duyurdu.





Türkiye Hahambaşılığı Vakfı, Haleva'nın ölümünün ardından yayımladığı mesajda şöyle dedi:





"Değerli Büyüğümüz, daima barış ve sevginin birleştiriciliğine inanan, toplumumuza yıllarca bu inanç doğrultusunda liderlik yapan Hahambaşımız Sayın Rav İsak Haleva’yı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz."





Erdoğan'da başsağlığı





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva'nın vefatı dolayısıyla Türk Yahudi Toplumu eş başkanları Erol Kohen ve İshak İbrahimzadeh'e başsağlığı diledi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Yahudi Toplumu eş başkanları Kohen ve İbrahimzadeh ile telefonda görüştü.





Erdoğan, görüşmelerde, Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva'nın vefatı dolayısıyla başsağlığı dileğini iletti.





İsak Haleva kimdir?





1940 yılında İstanbul’da doğan İsak Haleva, lise eğitimini Beyoğlu Musevi Lisesi’nde tamamlamasının ardından 1961 yılında Kudüs’teki Porat Yosef İlahiyat Akademisi’nden dini hukuk ve eğitim alanlarında Rav (Haham) derecesiyle mezun oldu.





Manisa ve Kayseri’de 1961 ve 1963 yılları arasında vatani görevini Yedek Subay Öğretmen olarak gerçekleştiren Haleva, teğmen rütbesiyle terhis oldu.





Türkiye Hahambaşılığı’nın dini kadrolarında çeşitli görevler almakla birlikte uzun yıllardan beri Hahambaşı Vekilliği görevini sürdürüyordu.





Türkiye’de yaşayan Yahudilerin 41 yıl dini liderliğini yapan haham David Asseo’nun 14 Temmuz 2002'deki ölümünün ardından gerçekleştirilen seçimlerde, yeni hahambaşı olarak seçildi.





Böylece, yedi yıl süreyle, hahambaşı Rafael Saban ve hahambaşı David Asseo’nun ardından Türkiye Cumhuriyeti’nin üçüncü Hahambaşısı oldu.





2003 yılındaki İstanbul saldırıları sırasında hafif yaralandı. Avrupa Hahamlar Konferansı’nın daimi üyesi olan Haleva, 27 yıl boyunca Musevi okullarında Din ve Ahlak Bilgisi ile İbrani dili dersleri verdi.











