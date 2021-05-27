​İslam karşıtlığı çocuklara teknoloji ile kodlanıyor

MUHAMMED KURTAR

Birinci Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu Ankara’da gerçekleştirildi. Sempozyumda konuşan Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, İslamofobinin tarihten geldiğine işaret etti. Konunun teolojik anlamı dışında tartışıldığına vurgu yapan Likoğlu, bunun yeni bir durum olmadığını, Orta Çağ’a dayandığını söyledi. Likoğlu, “Bugün özellikle basın özgürlüğü adı altında Peygamber Efendimize yapılan hakaretlerin, kavramlarının tamamının Orta Çağ’da Hıristiyan dünyasının Peygamber Efendimize yönelik söylediği ifadeler olduğunu bilmemiz gerekir” dedi.

GÜNDEM İslam düşmanlığı küresel tehdit

ÇİZGİ FİLMLER EN TEHLİKELİSİ

Orta Çağ sonrası İslam’a yönelik düşmanlığın haçlı seferleri yerine misyonerlikle sürdürüldüğünü kaydeden Likoğlu, islam karşıtlığının çocuklara teknolojiyle kodlandığını ve medyanın çok tehlikeli bir alan olduğunu anlattı. Likoğlu şöyle konuştu: “Çizgi filmlere baktığımız zaman, en tehlikelilerine odaklandığımızda çocuklarımızın zihinlerinin kodlandığı aşamada karşılaştıkları bir durum. Bu açıdan baktığımız zaman çizgi filmler en tehlikelisidir. Geldiğimiz dönemde hepimizin çocuğunun elinde mutlaka akıllı bir cihaz var. Annesinin, babasının cep telefonunu ya da tableti elinde oluyor. Çocuklarımızın ve bu akıllı cihazlardaki oyunlara baktığımız zaman da aynı şekilde İslam karşıtlığını görüyoruz. Oyunlardaki kötü karakterler de Müslüman. Dolayısı ile İslam karşıtlığı konusun da medya çok tehlikeli bir alan.”

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