İspanya ile 8. zirve

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, zirve kapsamında İspanya Başbakanı Pedro Sançhez ile bir araya gelecek. Erdoğan’ın bugün başlayacak ve üç gün sürecek Avrupa çıkarmasının gündemi de yoğun. 7. zirvede İspanya ile ikili ticaret hacminin 20 milyar dolar seviyesine çıkarılması hedeflenmiş, geçen yıl bu hedef 19,2 milyar dolara ulaşarak büyük oranda yakalanmıştı. Yeni dönemde de ikili ticaret için yeni hedefler konması bekleniyor.