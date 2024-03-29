İsrail'in Gazze'ye saldırıları İstanbul'da binlerce kişi tarafından protesto edildi: Kalıcı ateşkes için daha neyi bekliyorsunuz?

İsrail, insanların güvenli bölge diye sığındığı Refah'a gözünü dikmiş durumda. Dünya, soykırımcı İsrail'e karşı üç maymunu oynamaya devam ediyor. Bizler kalbi Filistin'de, Gazze'de insanlıkla birlikte atan vicdan sahipleri olarak, dünyanın her yerinde olduğu gibi İstanbul'da da sesimizi yükseltiyoruz. Karar alıcılara sesleniyoruz. Artık bizi duyun. Kalıcı ateşkes için daha neyi bekliyorsunuz?" d